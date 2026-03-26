Выручка «Мечела» снизилась на 26% в 2025 году

Валовая прибыль компании в прошлом году уменьшилась до 44,7 млрд руб. с 102 млрд руб. в 2024 г. Консолидированная EBITDA сократилась на 86% и составила 7,7 млрд руб. Рентабельность по показателю уменьшилась до 3% с 14% годом ранее. Чистый долг без пеней и штрафов вырос на 8% и составил 279,3 млрд руб. на конец декабря. Соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 36,1х с 4,6х на конец предыдущего года.