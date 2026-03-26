Выручка «Мечела» снизилась на 26% в 2025 году
Выручка «Мечела» по МСФО по результатам 2025 г. снизилась на 26% относительно предыдущего года и достигла 287 млрд руб.
Валовая прибыль компании в прошлом году уменьшилась до 44,7 млрд руб. с 102 млрд руб. в 2024 г. Консолидированная EBITDA сократилась на 86% и составила 7,7 млрд руб. Рентабельность по показателю уменьшилась до 3% с 14% годом ранее. Чистый долг без пеней и штрафов вырос на 8% и составил 279,3 млрд руб. на конец декабря. Соотношение чистого долга к EBITDA увеличилось до 36,1х с 4,6х на конец предыдущего года.
Показатель убытка, приходящегося на акционеров, достиг 78,6 млрд руб. против убытка в размере 37,1 млрд руб. в 2024 г. за счет значительного снижения выручки в добывающем и металлургическом сегментах.
25 декабря 2025 г. директор финансового управления «Мечела» Александр Овчинников сообщил, что компания по итогам договоренностей с банками-кредиторами смогла снизить нагрузку на денежный поток в 2025-2026 гг. на около 132 млрд руб. Он напомнил, что в конце 2024 г. она оптимизировала график погашения основного долга, получив отсрочку по выплатам до конца 2026 г.
В результате снижение нагрузки по основному долгу на 2025-2026 гг. составило 91 млрд руб., а еще порядка 41 млрд руб. – по процентным и лизинговым платежам.