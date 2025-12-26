«Мечел» договорился об отсрочке уплаты долга на 132 млрд рублей

«Мечел» договорился об отсрочке уплаты долга на 132 млрд рублейБесконечная история борьбы металлургической компании с кредитами продолжается
«Мечел» по итогам договоренностей с банками-кредиторами смог снизить нагрузку на денежный поток в 2025-2026 гг. на сумму порядка 132 млрд руб. Об этом журналистам рассказал директор финансового управления «Мечела» Александр Овчинников 25 декабря на внеочередном собрании акционеров.
Он напомнил, что в конце 2024 г. компания оптимизировала график погашения основного долга, получив отсрочку по выплатам до конца 2026 г. «Помимо этого, в течение 2025 года мы с банками договорились о дополнительной поддержке, суть которой в том, что мы снизили нагрузку на наш денежный поток по уплате процентов и лизинговых платежей также в течение 2025-2026 гг.», – добавил топ-менеджер (цитата по «Интерфаксу»).
В итоге снижение нагрузки по основному долгу на 2025-2026 гг. составило 91 млрд руб., а еще порядка 41 млрд руб. – по процентным и лизинговым платежам, уточнил Овчинников. «Мечел» продолжает платить проценты по долгу по сниженной ставке, добавил он. «У нас есть уплачиваемая процентная ставка по кредитам, все, что выше, капитализируется с погашением по графику в течение 2027-2030 гг.», – сказал топ-менеджер.
По данным МСФО, за первое полугодие 2025 г. чистый долг группы «Мечел» без пеней и штрафов составил 252,7 млрд руб. – на 3% меньше по сравнению с показателем на конец прошлого года. Отношение чистого долга к EBITDA на конец первого полугодия 2025 г. составило 8,8х по сравнению с 4,6х на конец 2024 г. Кредитный портфель компании на тот момент на 89,7% был номинирован в рублях, оставшаяся часть – в иностранной валюте. Доля банков с госучастием в сумме долга составляла 88%.
Выручка «Мечела» по МСФО в первом полугодии составила 152,3 млрд руб., снизившись на 26% по сравнению с тем же периодом прошлого года. Об этом говорится в сообщении компании 28 августа. Показатель EBITDA снизился почти в шесть раз в годовом выражении до 5,7 млрд руб., убыток, приходящийся на акционеров, вырос более чем вдвое до 40,5 млрд руб., финансовые расходы увеличились на треть до 26,8 млрд руб.
В январе 2025 г. «Мечел» сообщил, что договорился с банками-кредиторами о переносе выплат по части основного долга с 2025-2026 гг. на 2027-2030 гг. Предполагалось, что это позволит снизить нагрузку на денежный поток компании. Основными кредиторами компании являются Газпромбанк и ВТБ.
Предыдущая крупная реструктуризация долгов «Мечела» была связана с продажей 51% в Эльгинском месторождении «А-проперти» Альберта Авдоляна в 2020 г. Сумма сделки тогда составила 89 млрд руб., все они пошли на погашение части долга перед ВТБ и ГПБ, который тогда составлял 237 млрд руб. После этого банки согласились реструктурировать оставшуюся часть долга на 10 лет.
История борьбы менеджмента и акционеров «Мечела» с чрезмерной долговой нагрузкой компании продолжается, говорит аналитик «Финама» Алексей Калачев. Он отмечает, что речь идет не о погашении и не о списании части долга, а о переносе сроков погашения на 2027-2030 гг. и о сниженной кредитной ставке в период с августа 2025 г. по январь 2027 г., причем разница по ставке будет капитализироваться с погашением по графику в течение 2027-2030 гг. Таким образом, сумма долга «Мечела» не сокращается, подчеркивает аналитик.
За счет достижения этих договоренностей снижается нагрузка на денежный поток «Мечела» и появляется больше маневра по оборотным средствам в этот сложный период, когда рынок угля и рынок стали находятся в кризисе, а компания находится в убытках, полагает Калачев. Для такой же цели правительство продлило для угольных компаний отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для предприятий угольной отрасли еще на 3 месяца до 28 февраля 2026 г., напоминает он.
В 2025 г. «Мечел» сократит добычу угля примерно на треть до 7,3-7,6 млн т, сказал 25 декабря гендиректор компании Игорь Хафизов журналистам. План на следующий год предполагает рост показателя до 11-12 млн т.
«Мечел» рассчитывает, что после 2026 г. конъюнктура будет лучше и он сможет обслуживать долг в полной мере, продолжает Калачев. «Но даже если этого и не произойдет, банки-кредиторы, я думаю, опять предоставят отсрочку или реструктуризируют долги “Мечела”. Это для них выгоднее, чем банкротить такого крупного заемщика и списывать большие кредиты. Особенно сейчас, когда у многих заемщиков есть проблемы и их как-то нужно маскировать», – рассуждает аналитик.
Акции «Мечела» оказались среди аутсайдеров в 2025 г., обыкновенные упали на 31%, привилегированные на 48% с начала года. Договоренности могут в какой-то степени поддержать акции компании и скорректировать часть падения, полагает Калачев.