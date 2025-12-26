«Мечел» договорился об отсрочке уплаты долга на 132 млрд рублей

«Мечел» рассчитывает, что после 2026 г. конъюнктура будет лучше и он сможет обслуживать долг в полной мере, продолжает Калачев. «Но даже если этого и не произойдет, банки-кредиторы, я думаю, опять предоставят отсрочку или реструктуризируют долги “Мечела”. Это для них выгоднее, чем банкротить такого крупного заемщика и списывать большие кредиты. Особенно сейчас, когда у многих заемщиков есть проблемы и их как-то нужно маскировать», – рассуждает аналитик.