Бывшего финдиректора «Мечела» освободили от наказания по делу о хищении акций

Бывшего финдиректора «Мечела» освободили от наказания по делу о хищении акцийСергей Резонтов не признал вину и хочет обжаловать приговор
В Мещанском суде Москвы завершилось рассмотрение уголовного дела о хищении у металлургической компании «Мечел» почти 16 млн акций стоимостью свыше 560 млн руб. Бывшего финансового директора компании Сергея Резонтова суд признал виновным и приговорил к семи годам колонии общего режима, но за истечением срока давности преступления освободил от наказания, сообщил «Ведомостям» адвокат Денис Саушкин.
Аналогичный срок с освобождением от наказания получили директор департамента корпоративных финансов «Мечела» Татьяна Прокофьева и бывшая владелица международной группы UFS и инвестиционной компании «Арбат финанс» Елена Железнова.
Как было установлено в суде, фигуранты получили доступ к залоговым акциям «Мечела» и впоследствии не вернули их законному владельцу – кипрской Calridge Limited, входившей в структуру группы главы совета директоров Игоря Зюзина. Согласно фабуле уголовного дела, в 2012 г. руководство «Мечела» искало возможность быстро привлечь финансирование на фоне падения стоимости акций и растущей долговой нагрузки перед банками. Резонтов и Прокофьева, обладая доступом к внутренней информации и доверием менеджмента, предложили обратиться к структурам UFS, подконтрольным Железновой. Они убедили председателя совета директоров «Мечела» Зюзина заключить сделки займа под залог крупных пакетов акций.
По версии обвинения, условия этих договоров были невыгодны для компании, а объем залога значительно превышал необходимый для обеспечения обязательств по кредитам. В 2015 г. структуры UFS отказались возвращать акции, после чего Calridge Limited лишилась почти 16 млн акций, что повлекло ущерб в 560 млн руб. По версии следствия, Железнова в нарушение обязательств продала бумаги, а вырученные средства были распределены между подсудимыми. Прокурор в прениях заявил, что вина фигурантов доказана совокупностью документов и свидетельских показаний, но попросил суд освободить фигурантов от наказания за истечением сроков давности еще в августе 2024 г.
Гражданский иск потерпевшей стороны – Calridge Limited – удовлетворен в полном объеме. С подсудимых взыскано солидарно 560 млн руб.
Вину из фигурантов никто не признал. Адвокаты настаивали, что сделки с UFS были согласованы с руководством «Мечела» и отражали реальное финансовое положение компании. Защитник Резонтова напомнил, что в период заключения ключевых договоров его подзащитный не работал в компании: он покинул «Мечел» в 2012 г. и вернулся только в ноябре 2014 г. по приглашению Зюзина, когда факт утраты акций уже был установлен и расследовался внутри компании. В 2014–2017 гг. к Резонтову не предъявлялось никаких претензий со стороны менеджмента или акционеров, что, по мнению защиты, противоречило версии следствия.
Саушкин также обратил внимание на принцип недопустимости повторного осуждения за одно и то же деяние. В 2022 г. Железнова уже была признана виновной Басманным судом Москвы по делу о хищении 14 млн акций «Мечела». Эпизод строился на идентичном механизме сделок и схожих обстоятельствах заключения договоров займа. Тогда суд установил, что действия Железновой привели к утрате залоговых пакетов, и назначил семь лет лишения свободы. Позднее Московский городской суд также освободил ее от наказания за истечением срока давности. По мнению адвокатов, нынешнее обвинение фактически повторяет фабулу первого дела, а события и условия сделок уже получили юридическую оценку.
Приговор будет обжалован.