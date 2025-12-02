Бывшего финдиректора «Мечела» освободили от наказания по делу о хищении акций

Вину из фигурантов никто не признал. Адвокаты настаивали, что сделки с UFS были согласованы с руководством «Мечела» и отражали реальное финансовое положение компании. Защитник Резонтова напомнил, что в период заключения ключевых договоров его подзащитный не работал в компании: он покинул «Мечел» в 2012 г. и вернулся только в ноябре 2014 г. по приглашению Зюзина, когда факт утраты акций уже был установлен и расследовался внутри компании. В 2014–2017 гг. к Резонтову не предъявлялось никаких претензий со стороны менеджмента или акционеров, что, по мнению защиты, противоречило версии следствия.