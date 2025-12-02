В Москве стартовал судебный процесс о хищении 34 млрд рублей в банке «Открытие»Бывший председатель правления и акционеры банка сейчас находятся в международном розыске
В Замоскворецком суде Москвы начался судебный процесс над бывшим председателем правления кредитной организации ПАО «Банк «Финансовая корпорация Открытие» Евгением Данкевичем, а также акционерами банка Борисом, Александром и Дмитрием Минцами. Они обвиняются в хищении у кредитной организации почти 34 млрд руб. Процесс проходит в заочном режиме, так как все фигуранты находятся за пределами России.
Каждому из подсудимых предъявлено обвинение в особо крупной растрате (160 УК РФ) и мошенничестве (159 УК РФ). Уголовное дело было возбуждено еще в 2019 г., тогда же Басманный суд Москвы заочно арестовал всех фигурантов. Перед оглашением прокурором обвинительного заключения защита потребовала направить материалы дела в Генпрокуратуру, чтобы та направила их в компетентные органы зарубежных государств. Согласно позиции адвокатов, официальное обвинение фигурантам так и не было предъявлено, а невыполнение требования защиты и рассмотрение дела в отсутствие подсудимых, по их мнению, приведет к нарушению их процессуальных прав.
Как стало известно из оглашенных в суде материалов дела, летом 2017 г. основатель O1 Group Борис Минц, его сыновья Александр и Дмитрий, при содействии Данкевича заключили заведомо невыгодную для банка «Открытие» сделку, приобретя по завышенной стоимости биржевые облигации подконтрольного Минцам ООО «О1 Груп финанс». Следствием было установлено, что Данкевич был осведомлен, что приобретаемые активы в реальности стоят не более 50% от номинала. Несмотря на это, он приказал своим сотрудникам приобрести их через брокера «Атон».
Таким образом, было куплено более 34,8 млн штук облигаций, номинальной стоимостью 1000 руб. каждая, установило следствие. По словам прокурора, почти все вырученные за ценные бумаги средства были перечислены на счета О1 Group в банке «Открытие» и сразу же предоставлены в заем компании О1 Group Limited, которая за счет них погасила свой долг перед кредитной организацией на 34,7 млрд руб. Фактически эти средства были похищены, утверждал обвинитель.
Помимо хищения Минцам и Данкевичу также предъявлено обвинение в покушении на особо крупное мошенничество. Речь идет о покупке ценных бумаг на сумму более 7 млрд руб. По версии следствия, Минц-старший и его сын Александр «согласовали сделку купли-продажи ценных бумаг между компаниями «Тудэй инвестмент лимитед» (Today Investments Limited) и «Финансовая группа Будущее (Кипр) лимитед» на сумму 7,3 млрд руб. Данкевич в 2017 г. подписал заведомо фиктивную банковскую гарантию в пользу компании «Финансовая группа Будущее (Кипр) лимитед». В дальнейшем, как считает следствие, фигуранты преднамеренно не выполнили обязательства по поставке обещанных облигаций и планировали вывести 7,3 млрд руб., но им помешала введенная в отношении «Открытия» процедура санации от Центробанка. Банк России своим приказом от 29 августа 2017 г. для предупреждения банкротства ввел в «Открытии» временную администрацию. Назначенное руководство обратилось с иском в суд, который признал банковскую гарантию за подписью Данкевича недействительной сделкой. Почерковедческая экспертиза показала, что подпись бывшего предправления на документе появилась на два месяца позже даты, указанной в гарантии.
При этом защитники подсудимых заявили в суде, что сделки носили легальный характер, а покупка рискованных, но прибыльных активов была согласована с начальством. По мнению адвокатов, обвинение против Минцев и Данкевича является неопределенным: следствие не описало конкретные действия подсудимых, не установило мотивов, цели и предмета умысла, а расчет ущерба содержит внутренние противоречия. Денежные средства фактически возвращались в банк, сделки улучшали финансовые показатели «Открытия», а подсудимые никакой личной выгоды не получали, поэтому в уголовном деле отсутствует состав преступления, настаивают они.
По словам адвоката Дмитрия Кравченко, следствие неверно охарактеризовало действия акционеров, которые занимались легальным рефинансированием бизнеса. Само по себе обвинение в хищении 34 млрд руб. и покушении на хищение еще 7 млрд руб. после подачи банком заявления о санации заведомо невозможно, поскольку денежные средства явно не могли быть свободно изъяты в таком объеме из несостоятельного банка, отметил он.
Банк «Открытие» был ключевым активом «Открытие холдинга». В августе 2017 г. ЦБ начал санацию банка «Открытие». После введения процедуры санации «Открытие» подало несколько исков к бывшим владельцам. Так, в сентябре 2020 г. Арбитражный суд Москвы удовлетворил иск ЦБ от имени банка «Открытие» к бывшим владельцам и топ-менеджерам кредитной организации на сумму почти 290 млрд руб. Это крупнейшее взыскание убытков с собственников санированного банка в российской практике. Среди ответчиков были основатель «Открытия» Вадим Беляев и экс-глава правления Данкевич.
Разбирательство длилось больше года и частично проходило в закрытом режиме из-за банковской тайны. Уже в марте 2021 г. банк непрофильных активов «Траст» подал иск на 107,37 млрд руб. к «Открытие холдингу», Данкевичу и бывшим топ-менеджерам Геннадию Жужлеву и Михаилу Назарычеву. Банк посчитал их действия или бездействие причиной повторной санации банка «Траст» в 2018 г. После введения процедуры банкротства «Открытия» ВТБ в конце 2022 г. приобрел у Центробанка 100% акций банка за 340 млрд руб. После этого начался перевод отделений «Открытия» под бренд ВТБ, который завершился в январе 2025 г.