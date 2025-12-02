В Москве стартовал судебный процесс о хищении 34 млрд рублей в банке «Открытие»

Помимо хищения Минцам и Данкевичу также предъявлено обвинение в покушении на особо крупное мошенничество. Речь идет о покупке ценных бумаг на сумму более 7 млрд руб. По версии следствия, Минц-старший и его сын Александр «согласовали сделку купли-продажи ценных бумаг между компаниями «Тудэй инвестмент лимитед» (Today Investments Limited) и «Финансовая группа Будущее (Кипр) лимитед» на сумму 7,3 млрд руб. Данкевич в 2017 г. подписал заведомо фиктивную банковскую гарантию в пользу компании «Финансовая группа Будущее (Кипр) лимитед». В дальнейшем, как считает следствие, фигуранты преднамеренно не выполнили обязательства по поставке обещанных облигаций и планировали вывести 7,3 млрд руб., но им помешала введенная в отношении «Открытия» процедура санации от Центробанка. Банк России своим приказом от 29 августа 2017 г. для предупреждения банкротства ввел в «Открытии» временную администрацию. Назначенное руководство обратилось с иском в суд, который признал банковскую гарантию за подписью Данкевича недействительной сделкой. Почерковедческая экспертиза показала, что подпись бывшего предправления на документе появилась на два месяца позже даты, указанной в гарантии.