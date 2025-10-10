Генпрокуратура утвердила обвинение по делу Минца о хищениях в банке «Открытие»
Генеральная прокуратура утвердила обвинительное заключение по делу о хищении активов банка «Открытие» на сумму более 34 млрд руб. В преступлении обвиняются основатель O1 Group, бывший акционер группы «Открытие» Борис Минц, его сыновья Александр и Дмитрий, а также экс-председатель правления банка Евгений Данкевич. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.
Минца, его сыновей и Данкевича обвиняют по ч. 4 ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата). Максимальное наказание по данной статье составляет лишение свободы на срок до 10 лет со штрафом в размере до 1 млн руб. с ограничением свободы на срок до двух лет.
По данным, «РИА Новости», обвинительное заключение насчитывает 881 лист. Всех фигурантов заочно арестовали и объявили в международный розыск.
По версии следствия, летом 2017 г. Минц, его сыновья и Данкевич заключили невыгодную для банка сделку. Они приобрели биржевые облигации компании «О1 Груп Финанс» по завышенной цене, чтобы расплатиться по задолженности группы перед банком.
Кроме того, фигурантов обвиняют в покушении на мошенничество. Речь идет о сделке по покупке ценных бумаг на сумму свыше 7 млрд руб. Минц и его сын Александр согласовали сделку между «Тудэй инвестмент лимитед» и «Финансовая группа будущее (Кипр) лимитед». Данкевич, будучи председателем правления банка, подписал фиктивную банковскую гарантию в пользу кипрской компании.
В дальнейшем Минц, Александр и Данкевич планировали не выполнить обязательства по поставке облигаций и вывести 7,3 млрд руб. Но их план был сорван.
Высокий суд Лондона 30 апреля утвердил мировое соглашение между банком «Траст» и семьей Минца по делу о взыскании $850 млн, писал Forbes. Процесс проходил с 2019 г. и был связан с требованиями банка из-за подозрения, что O1 Group, которую контролировал Минц, в преддверии санации банка «Открытие» и «Рост банка» заключала с ними мошеннические сделки.