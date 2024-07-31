АСВ продолжит работу в Англии по взысканию активов экс-банкира Анатолия Мотылева

Российское Агентство по страхованию вкладов (АСВ) сможет продолжать работу в Великобритании и взыскивать активы беглого банкира Анатолия Мотылева, создателя крупного финансового холдинга в России, куда входили несколько банков. Это следует из решения Высокого суда Англии и Уэльса, рассказал «Ведомостям» представитель АСВ. Английские финансовые управляющие Мотылева, с которыми АСВ сотрудничает как крупнейший кредитор экс-банкира, обратились в суд за разъяснениями – считать ли им четыре рухнувших банка Мотылева санкционными лицами или нет. Суд счел, что сейчас их нельзя отнести к таковым и поэтому английским управляющим можно продолжать сотрудничать с АСВ в рамках взыскания активов беглого банкира. Поиском его активов и обращением на них взыскания в рамках трансграничных процедур по поручению АСВ занимается юридическая компания GR Legal. «Ведомости» ознакомились с материалами дела.