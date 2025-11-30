Что говорят депутаты и эксперты о пересмотре решения по квартире Долиной

Что говорят депутаты и эксперты о пересмотре решения по квартире ДолинойВ Госдуме надеются на новый подход к правам приобретателей спорной недвижимости
В Госдуме ожидают, что Верховный суд (ВС) изменит решение по делу покупательницы квартиры у народной артистки Ларисы Долиной. По словам главы комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергея Гаврилова (КПРФ), высшая судебная инстанция должна принять новое постановление. Оно должно разрабатыться «с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю» (цитата по РИА «Новости»).
Второй кассационный суд 27 ноября признал законными решения о возвращении народной артистке квартиры и оставил право собственности за ней. Защита покупательницы спорной недвижимости Полины Лурье надеется оспорить это решение в ВС. Дело обсуждается не первый месяц. Долину, как установили правоохранители, обманули мошенники, убедив «фиктивно», под их контролем продать квартиру, а деньги перевести на якобы безопасные счета. Квартиру за 112 млн руб. купила 34-летняя Полина Лурье. Средства, полученные от нее, а также другие сбережения и деньги, взятые в долг у знакомых, Долина и передала мошенникам.
На проблему отреагировали в Госдуме после того, как ситуация получила огласку. «Люди жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам. Чаще всего ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников, которым отдал деньги, – сообщил в своих соцсетях спикер палаты Вячеслав Володин 28 ноября. – В результате добросовестные приобретатели жилья остаются и без новой квартиры, и без средств». 20 ноября на круглом столе комитета Госдумы по ЖКХ обсуждалась необходимость внести в законодательство компенсаторные механизмы, которые сейчас отсутствуют, напомнил один из собеседников «Ведомостей» на Охотном ряду.
Кейс Долиной уже влияет на судебную практику, несмотря на отсутствие прецедентного права в России, сказал «Ведомостям» глава комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов. По его словам, теперь под риском оказались не только квартиры, но и автомобили, а также другие ценные активы. «У нас что теперь, возникает правовая индульгенция, когда человек находится под влиянием мошенников?», – возмущается он. Нилов подчеркивает, что история с продажей квартиры не останется без внимания со стороны Верховного суда и его нового руководства.
Депутаты Госдумы уже начали разрабатывать инициативы, направленные на защиту интересов добросовестных приобретателей, отметил он. К примеру, единороссы Сергей Колунов и Илья Вольфсон направили главе ВС Игорю Краснову свои предложения. В том числе ввести обязательное нотариальное заверение всех операций с недвижимым имуществом, а также страхование сделок, если объект недвижимости является для продавца или покупателя единственным.
То толкование, которое было обозначено в вынесенных судебных актах по делу Долиной, фактически ограничило права приобретательницы, говорит адвокат Андрей Мишонов. Он соглашается, что ВС может указать, какие документы будут обязательны к изучению при рассмотрении подобных споров. «Сейчас единого правоприменения нет», – сетует адвокат. По его словам, дело может дойти и до Конституционного суда, поскольку было затронуто право на защиту частной собственности. Мишонов также считает, что Верховный суд способен определить, какие именно последствия недействительности сделки должны наступать в таких ситуациях и как должен работать компенсаторный механизм.
В пресс-службе Верховного суда «Ведомостям» сообщили, что судебная практика по спорам с недвижимостью – предмет пристального внимания Краснова. В случае нарушения прав граждан в конкретном деле такие права подлежат восстановлению при его проверке в вышестоящих судебных инстанциях. По сведениям ВС, исходя из официальных данных статистики, всего за 2024 г. окончено 6772 дела по спорам, связанным со сделками с частными домами и приватизированными квартирами (аренда, наследство и т. п.).
В 2024 г. недействительными были признаны более 3000 сделок с участием людей пенсионного возраста, писал в свою очередь Володин. Число продаж, аннулированных из‑за мошеннического давления, за два года выросло на 20%, но за текущий год информации еще нет.
Как писали «Ведомости», с начала текущего года в России завирусилась новая схема массового мошенничества с недвижимостью. Пенсионерки продают квартиры, а после сделок возвращают себе имущество через суд как единственное жилье, утверждая, что оказались под воздействием аферистов. С начала 2025 г. под действием мошенников продали свои квартиры и перевели деньги аферистам на сумму минимум 433 млн руб., посчитали «Ведомости» по официальным заявлениям силовых ведомств, информационным сообщениям в СМИ и Telegram-каналах.
В сложившейся ситуации необходимо постановление пленума Верховного суда, обобщающее практику по подобным категориям дел и разъясняющее нижестоящим судам, как правильно применять статьи 177, 178 и 179 ГК, рассказывала «Ведомостям» советник Федеральной палаты адвокатов (ФПА) Ольга Власова. По ее словам, в законе необходимо усилить ответственность профессиональных участников рынка недвижимости, риэлторов и банков, так как они отвечают за юридическую чистоту сделок.