Что говорят депутаты и эксперты о пересмотре решения по квартире Долиной

На проблему отреагировали в Госдуме после того, как ситуация получила огласку. «Люди жалуются на возросшее число случаев, когда после продажи квартиры и получения денег от покупателя продавец отказывается передавать жилье новым собственникам. Чаще всего ссылаясь на то, что в момент совершения сделки находился под воздействием мошенников, которым отдал деньги, – сообщил в своих соцсетях спикер палаты Вячеслав Володин 28 ноября. – В результате добросовестные приобретатели жилья остаются и без новой квартиры, и без средств». 20 ноября на круглом столе комитета Госдумы по ЖКХ обсуждалась необходимость внести в законодательство компенсаторные механизмы, которые сейчас отсутствуют, напомнил один из собеседников «Ведомостей» на Охотном ряду.