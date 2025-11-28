Суд приговорил участников мошенничества с квартирой Долиной
Балашихинский городской суд Московской области вынес приговор фигурантам дела о мошенничестве с продажей квартиры Ларисы Долиной. Забравшая деньги у певицы Анжела Цырульникова получила семь лет лишения свободы. Об этом сообщает ТАСС.
Цырульникову, выполнившую роль курьера, также оштрафовали на 1 млн руб. Еще трое фигурантов получили сроки от четырех до семи лет колонии.
На скамье подсудимых находились четыре человека: сотрудница одной из столичных библиотек Цырульникова, уроженец Казани Артур Каменецкий, житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев и 21-летний житель Тольятти Андрей Основа. Последний настаивал, что сам стал жертвой мошенников – его банковская карта была одной из тех, на которые певица переводила деньги. В итоге Леонтьев получил семь лет колонии особого режима со штрафом 900 000 руб. Каменецкий – семь лет лишения свободы со штрафом 900 000 руб. Основа – четыре года колонии общего режима с аналогичным штрафом.
13 августа 2024 г. Долина сообщила в своем Telegram-канале, что стала жертвой мошенников. Тогда на ее квартиру был наложен арест, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело.
4 ноября суд признал, что действия Долиной при заключении сделки носили неосознанный характер. Согласно материалам, договор может быть признан недействительным, если сторона, находящаяся в состоянии заблуждения, не совершила бы его, зная истинное положение дел.
Еще 28 марта суд постановил вернуть Долиной квартиру. А 27 ноября стало известно, что суд отклонил жалобу покупательницы недвижимости и оставил квартиру в Хамовниках за певицей.