Суд приговорил участников мошенничества с квартирой Долиной

На скамье подсудимых находились четыре человека: сотрудница одной из столичных библиотек Цырульникова, уроженец Казани Артур Каменецкий, житель Йошкар-Олы Дмитрий Леонтьев и 21-летний житель Тольятти Андрей Основа. Последний настаивал, что сам стал жертвой мошенников – его банковская карта была одной из тех, на которые певица переводила деньги. В итоге Леонтьев получил семь лет колонии особого режима со штрафом 900 000 руб. Каменецкий – семь лет лишения свободы со штрафом 900 000 руб. Основа – четыре года колонии общего режима с аналогичным штрафом.