Долиной угрожали убийством из-за дела о мошенничестве с квартирой
Певице Ларисе Долиной и ее адвокату поступали угрозы убийством из-за дела о мошенничестве с квартирой. Об этом заявила представитель артистки в Балашихинском городском суде Московской области, где началось рассмотрение дела.
«В адрес меня и моей доверительницы поступали угрозы убийством, если дело не будет прекращено. Возбуждены уголовные дела, сейчас они приостановлены», – сообщила адвокат (цитата по «РИА Новости»).
4 ноября сообщалось, что суд признал действия Долиной при заключении сделки с квартирой неосознанными. Согласно материалам дела, договор может быть признан недействительным, если сторона, находившаяся в состоянии заблуждения, не совершила бы его, зная истинное положение дел.
По данным следствия, в мошеннической схеме участвовали дропперы, на которых открыли десять расчетных счетов. Ущерб превысил 317 млн руб., из которых 175 млн были похищены. Долина также потеряла право собственности на квартиру стоимостью около 138 млн руб.
28 марта суд постановил вернуть Долиной ее квартиру. В августе 2024 г. певица в видеообращении рассказала, что стала жертвой аферы: на ее имущество был наложен арест, а сама она была признана потерпевшей.