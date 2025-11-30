Газета
Телеграм
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Премия Импульс
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Техуспех
Бизнес-регата
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Победа-80
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Общество /

В Госдуме призвали принять новое решение по делу Долиной

Певица смогла вернуть квартиру, но покупатель жилья деньги за нее не получил
Ведомости

Верховный суд после поступления жалобы покупательницы квартиры у певицы Ларисы Долиной должен принять новое постановление, считает глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.

«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», – сказал Гаврилов «РИА Новости».

Ранее на этой неделе второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности Долиной. 4 ноября суд признал, что действия артистки при заключении сделки носили неосознанный характер. Певица рассказывала, что стала жертвой мошенников. Фигурантам уголовного дела вынесли приговор.

Во Владивостоке объяснили ситуацию с концертом Долиной

Общество

Адвокат Лурье сообщала, что подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной.

По его мнению, такое решение может задать иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и показать, что покупатель не несет на себе все риски чужого обмана.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её