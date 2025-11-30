В Госдуме призвали принять новое решение по делу Долиной

В Госдуме призвали принять новое решение по делу ДолинойПевица смогла вернуть квартиру, но покупатель жилья деньги за нее не получил
Верховный суд после поступления жалобы покупательницы квартиры у певицы Ларисы Долиной должен принять новое постановление, считает глава комитета Госдумы по вопросам собственности, земельным и имущественным отношениям Сергей Гаврилов.
«Хотелось бы, чтобы новое руководство Верховного суда внимательно отнеслось к этому делу и дало развернутое постановление с анализом отказа в двусторонней реституции, сопоставлением этого подхода с нормами Гражданского кодекса и законом о компенсации добросовестному приобретателю», – сказал Гаврилов «РИА Новости».
Ранее на этой неделе второй кассационный суд отклонил жалобу покупательницы квартиры в Хамовниках Полины Лурье и оставил право собственности Долиной. 4 ноября суд признал, что действия артистки при заключении сделки носили неосознанный характер. Певица рассказывала, что стала жертвой мошенников. Фигурантам уголовного дела вынесли приговор.
Адвокат Лурье сообщала, что подаст жалобу в Верховный суд России на признание сделки купли-продажи недействительной.
По его мнению, такое решение может задать иной вектор для дальнейшей практики по спорам о жилье и показать, что покупатель не несет на себе все риски чужого обмана.