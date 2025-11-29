Во Владивостоке объяснили ситуацию с концертом Долиной

29 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что на концерте Долиной во Владивостоке, который состоится в этот же день, освободилось 224 свободных места. Днем ранее количество нераспроданных билетов составляло 25. По его данным, зрители возвращают билеты на выступление на фоне истории с квартирой певицы.