Главная / Общество /

Во Владивостоке объяснили ситуацию с концертом Долиной

Ведомости

Зрители не сдавали в кассу и через сайт «Концерт холла» во Владивостоке билеты на концерт Ларисы Долиной. Об этом сообщило «РИА Новости» со ссылкой на кассу площадки.

«Загрузка зала – 60-70%, это хорошая загрузка», – уточнила собеседница агентства.

Она добавила, что в день концерта билеты на возврат не принимают. Данных о том, возвращали ли зрители билеты, купленные через посредников, у собеседницы нет.

29 ноября Telegram-канал Baza сообщил, что на концерте Долиной во Владивостоке, который состоится в этот же день, освободилось 224 свободных места. Днем ранее количество нераспроданных билетов составляло 25. По его данным, зрители возвращают билеты на выступление на фоне истории с квартирой певицы.

13 августа 2024 г. Долина заявила, что стала жертвой мошенников. Тогда на ее квартиру наложили арест, а по факту произошедшего возбудили уголовное дело. 4 ноября 2025 г. суд признал, что действия артистки при заключении сделки носили неосознанный характер. 27 ноября суд отклонил жалобу покупательницы недвижимости Полины Лурье и оставил квартиру в Хамовниках за Долиной.

