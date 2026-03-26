Чистая прибыль НЛМК выросла на 65,5% в 2025 году
Чистая прибыль ПАО «Новолипецкий металлургический комбинат» (НЛМК) по итогам 2025 г. увеличилась на 65,5% по сравнению с предыдущим годом и достигла 86,66 млрд руб.
Выручка компании сократилась на 17,8% в годовом выражении и составила 606,48 млрд руб. Валовая прибыль опустилась до 61,5 млрд руб. со 153 млрд руб. годом ранее.
Акции НЛМК на Московской бирже после публикации отчета за прошлый год подешевели на 1,6% до 98,56 руб. по состоянию на 16:30 мск.
30 июня 2025 г. акционеры НЛМК утвердили решение о невыплате дивидендов по результатам 2024 г. В мае прошлого года совет директоров рекомендовал общему собранию акционеров не распределять прибыль за предыдущий год.
Чистая прибыль компании в 2024 г. сократилась в 4,2 раза и составила 52,4 млрд руб. против 221,5 млрд руб. в 2023 г. Выручка за указанный период выросла на 5,5% и достигла 737,5 млрд руб.