Инвестиции

Чистая прибыль Т-банка по МСФО выросла в 2,2 раза в 2025 году

Чистая прибыль Т-банка по МСФО по результатам 2025 г. увеличилась в 2,2 раза в годовом выражении и достигла 122,07 млрд руб.

Чистые процентные доходы финансовой организации в прошлом году возросли до 491,4 млрд руб. с 321,6 млрд руб. в предыдущем году. Капитал составил 594,8 млрд руб. против 262,4 млрд руб. годом ранее.

19 марта «Т-технологии», куда входят Т-банк, страховая компания, мобильный оператор и лайфстайл-сервисы, представили результаты по международным стандартам за 2025 г. Чистая прибыль группы в прошлом году выросла на 57% и составила 192,4 млрд руб. Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (без учета неконтролируемой доли участия и эффектов инвестиции в «Яндекс»), увеличилась на 43% до 174,4 млрд руб. С учетом этого рентабельность капитала снизилась до 29,1% против 32,6% годом ранее.

Совет директоров компании по итогам IV квартала 2025 г. рекомендовал квартальные дивиденды в размере 45 руб. на акцию. Общий размер дивидендов на бумагу за весь прошлый год составит 149 руб., что на 20% выше, чем за 2024 г.

