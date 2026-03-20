Финансовые результаты «Т-технологий» превзошли ожидания аналитиков

Чистая прибыль по международным стандартам группы «Т-технологии», куда входят Т-банк, страховая компания, мобильный оператор, а также лайфстайл-сервисы, по итогам 2025 г. составила 192,4 млрд руб. – на 57% больше, чем в 2024 г. Операционная чистая прибыль, приходящаяся на акционеров (без учета неконтролируемой доли участия и эффектов инвестиции в «Яндекс»), выросла на 43% в годовом выражении до 174,4 млрд руб. С учетом этого рентабельность капитала группы за 2025 г. снизилась до 29,1% против 32,6% годом ранее.