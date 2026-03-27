Добыча «Алросы» снизилась на 10% в 2025 году
В группе уточнили, что добыча алмазов соответствовала плану ведения горных работ, который предусматривал изменение структуры отработки месторождений.
Чистая прибыль компании в прошлом году увеличилась на 88% в годовом выражении и достигла 36,2 млрд руб. Объем капитальных вложений сократился на 16% и составил 49,4 млрд руб. Общий долг (включая обязательства по аренде и накопленные проценты) к концу года вырос на 2% до 200,7 млрд руб. из-за привлечения двух выпусков облигаций в течение года.
24 декабря 2025 г. генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев заявил, что компания планирует добыть 25-26 млн каратов алмазов в 2026 г. По его словам, несколько последующих лет будут минимальными с точки зрения производства и добычи в мире. Предприятия сокращают добычу, чтобы отрегулировать спрос и предложение. Группа намерена вернуться к показателям в 29-30 млн карат когда «рынок отрегулируется».
«Алроса» – крупнейшая алмазодобывающая компания. Добывающие активы группы расположены в Якутии и Архангельской области, где она разрабатывает более 20 коренных и россыпных месторождений алмазов.