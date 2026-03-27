Добыча «Алросы» снизилась на 10% в 2025 году

24 декабря 2025 г. генеральный директор «Алросы» Павел Маринычев заявил, что компания планирует добыть 25-26 млн каратов алмазов в 2026 г. По его словам, несколько последующих лет будут минимальными с точки зрения производства и добычи в мире. Предприятия сокращают добычу, чтобы отрегулировать спрос и предложение. Группа намерена вернуться к показателям в 29-30 млн карат когда «рынок отрегулируется».