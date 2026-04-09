Выручка Cloud.ru увеличилась на 50% в 2025 году

Ведомости

Выручка провайдера облачных и AI-технологий Cloud.ru по итогам 2025 г. выросла на 50% относительно годом ранее и составила 76,5 млрд руб.

Показатель EBITDA компании за прошлый год увеличился на 71% в годовом выражении до 58 млрд руб. Чистая прибыль возросла на 86% год к году и достигла 14,7 млрд руб.

Доля сервисов и инфраструктуры, необходимой для работы с искусственным интеллектом (ИИ), впервые превысила половину общей выручки и составила 54% или 41 млрд руб. Среди основных потребителей ИИ сервисов и инфраструктуры:

  • ИТ (29%),

  • ритейл (20%),

  • промышленность (12%),

  • финансы (10%),

  • девелопмент (8%).

Выручка от базовых облачных сервисов выросла на 31% до 35,5 млрд руб.

Сейчас инфраструктура провайдера превышает 43 000 единиц IT-оборудования, из которых свыше 29 000 – серверы. Общая мощность используемых стоек в девяти дата-центрах составляет 56 МВт.

27 февраля АКРА присвоила Cloud.ru кредитный рейтинг ruAА+ со стабильным прогнозом. Эксперты агентства назвали ключевыми факторами оценки компании сильный операционный портфель на активно растущем рынке облаков, крупный размер бизнеса, высокую рентабельность и низкую долговую нагрузку. Именно AI-направление в 2025 г. стало генератором значительной части выручки провайдера.

Ожидается, что в 2026-2028 гг. инвестиции будут умеренными и направлены прежде всего на расширение мощностей, разработку нематериальных активов и на поддержание нынешней инфраструктуры.

