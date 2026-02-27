АКРА присвоило Cloud.ru кредитный рейтинг ruAА+
Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоила провайдеру облачных и AI-технологий Cloud.ru кредитный рейтинг ruAА+ со стабильным прогнозом. Это первый рейтинг компании, полученный по национальной шкале для нефинансовых организаций в России.
По словам экспертов агентства, ключевыми факторами оценки провайдера стали сильный операционный портфель на активно растущем рынке облаков, крупный размер бизнеса, высокая рентабельность и низкая долговая нагрузка. Они указали, что именно AI-направление в 2025 г. стало генератором существенной части выручки компании. По данным Cloud.ru, вклад этого направления в общую выручку за девять месяцев прошлого года составил 54%.
В 2023-2025 гг. выручка провайдера росла двузначными темпами. По оценкам аналитиков, за прошлый год показатель может превысить 75 млрд руб. и вырасти более чем на 50% в годовом выражении. Компания поддерживает высокий уровень рентабельности. Средневзвешенная рентабельность за 2023-2028 гг. по FFO составит 75,5%, что соответствует наивысшей оценке по методологии агентства. АКРА отметило низкую долговую нагрузку и высокий уровень покрытия процентных платежей.
Ожидается, что в 2026-2028 гг. инвестиции будут умеренными и направленными прежде всего на расширение мощностей, разработку нематериальных активов и на поддержание текущей инфраструктуры. Сейчас в собственности провайдера более 40 000 единиц IT-оборудования, из которых около 27 000 приходятся на сервера.
21 ноября 2025 г. представитель Cloud.ru. заявил «Ведомостям», что за девять месяцев прошлого года общая выручка компании составила 56,1 млрд руб. против 34,5 млрд руб. за такой же период 2024 г. При этом выручка провайдера только от ИИ-направления за этот же период составила 30,3 млрд руб, достигнув доли в 54%.
Сloud.ru – провайдер облачных и ИИ-технологий. В мае 2022 г. компания вышла из бизнес-экосистемы Сбербанка и с 2023 г. работает под брендом Cloud.ru.