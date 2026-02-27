АКРА присвоило Cloud.ru кредитный рейтинг ruAА+

21 ноября 2025 г. представитель Cloud.ru. заявил «Ведомостям», что за девять месяцев прошлого года общая выручка компании составила 56,1 млрд руб. против 34,5 млрд руб. за такой же период 2024 г. При этом выручка провайдера только от ИИ-направления за этот же период составила 30,3 млрд руб, достигнув доли в 54%.