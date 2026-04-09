Мосбиржа начала маркировать бумаги компаний с недостаточным раскрытием

Ведомости

Московская биржа начала маркировать ценные бумаги компаний, которые ограничивают раскрытие информации о своей деятельности. Маркировку получили 17 бумаг шести эмитентов.

Маркировка не используется для облигаций, если есть два кредитных рейтинга не ниже уровня А- у выпуска облигаций, эмитента или поручителя, для акций – при наличии двух некредитных рейтингов акции не ниже «***». До 1 октября она также не применяется для акций российских компаний из перечня обществ, которые вправе сами определять состав и объем данных, подлежащей раскрытию.

Список ценных бумагах с информацией о маркировке обновляется каждый день.

30 января Минюст зарегистрировал указание Банка России, согласно которому биржи должны маркировкать акции и облигации эмитентов, ограничивающих раскрытие данных о своей деятельности. Кредитным рейтинговым агентствам необходимо присваивать им некредитные и кредитные рейтинги.

Маркировке подлежат бумаги компаний, которые закрывают больше информации, чем предусматривают постановления правительства №1102 и №1173. Эта отметка предназначена для институциональных и розничных инвесторов и говорит, что из-за недостатка сведений нельзя проводить мониторинг деятельности эмитента и оценить его финансовое положение.

Альтернативой может быть наличие у эмитента, его бумаг поручителя или гаранта по ним рейтингов как минимум от двух рейтинговых агентств, на чьи данные смогут полагаться инвесторы. Они позволят частично восполнить дефицит информации.

