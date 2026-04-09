Выручка Fesco сократилась на 7,2% в 2025 году
Выручка ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная структура транспортной группы Fesco) по МСФО по итогам 2025 г. снизилась на 7,2% относительно предыдущего года и достигла 171,6 млрд руб.
Убыток компании за прошлый год составил 3,17 млрд руб. против прибыли в размере 25,4 млрд руб. в 2024 г.
7 апреля «Известия» со ссылкой на источники писали, что Федеральная антимонопольная служба России согласовала сделку «Росатома» и DP World (Dubai Port World) по выкупу 49% в совместном предприятии (СП), через которую госкорпорация получит долю в ДВМП. Собеседники издания заявили, что сделка находится на рассмотрении в правкомиссии.
По данным ЕГРЮЛ, 24 декабря 2025 г. «Росатом» зарегистрировал ООО «Глобальная логистика» – СП, в которое планируется внести 92,5% акций ДВМП. Российская сторона сохранит 51%, арабская получит 49% в обмен на денежный вклад.