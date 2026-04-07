Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Баннер заглушка
Главная / Инвестиции /

Акции ДВМП выросли на 12,2% после согласования ФАС покупки DP World доли в Fesco

Ведомости

Акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная структура транспортной группы Fesco) на торгах на Московской бирже подорожали на 12,2% и достигли 75,4 руб. по состоянию на 10:58 мск.

Котировки выросли на фоне новости о согласовании Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделки «Росатома» и DP World (Dubai Port World) по выкупу 49% в совместном предприятии (СП), через которую госкорпорация получит долю в ДВМП. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон сделки. Информацию также подтвердил собеседник, знакомый с позицией «Росатома».

По словам двух источников издания, сейчас сделка находится на рассмотрении в правкомиссии. По данным ЕГРЮЛ, 24 декабря 2025 г. «Росатом» зарегистрировал ООО «Глобальная логистика» – СП, куда планируется внести 92,5% акций ДВМП. Российская сторона сохранит 51%, арабская получит 49% в обмен на денежный вклад.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте