Акции ДВМП выросли на 12,2% после согласования ФАС покупки DP World доли в Fesco
Акции ПАО «Дальневосточное морское пароходство» (ДВМП, головная структура транспортной группы Fesco) на торгах на Московской бирже подорожали на 12,2% и достигли 75,4 руб. по состоянию на 10:58 мск.
Котировки выросли на фоне новости о согласовании Федеральной антимонопольной службой (ФАС) сделки «Росатома» и DP World (Dubai Port World) по выкупу 49% в совместном предприятии (СП), через которую госкорпорация получит долю в ДВМП. Об этом сообщили «Известия» со ссылкой на источник, близкий к одной из сторон сделки. Информацию также подтвердил собеседник, знакомый с позицией «Росатома».
По словам двух источников издания, сейчас сделка находится на рассмотрении в правкомиссии. По данным ЕГРЮЛ, 24 декабря 2025 г. «Росатом» зарегистрировал ООО «Глобальная логистика» – СП, куда планируется внести 92,5% акций ДВМП. Российская сторона сохранит 51%, арабская получит 49% в обмен на денежный вклад.