Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Падение котировок ВТБ замедлилось после заявления о дивидендах

Ведомости

Падение стоимости акций ВТБ замедлилось после заявления первого заместителя председателя банка Дмитрия Пьянова о том, что финансовая организация уже направил итоговое предложение по дивидендам в Центробанк России.

По состоянию на 13:30 мск акции ВТБ на торгах Московской биржи сократились на 0,64% и достигли 90,35 руб. за бумагу. До этого снижение составляло порядка 1,5%.

9 апреля Пьянов в кулуарах конференции Data Fusion заявил ТАСС, что обсуждение размера дивидендов ВТБ находится «на финишной прямой» и итоговое предложение направлено в Центробанк. Он добавил, что 15 апреля в банке начнут подготовку директив наблюдательному совету касательно дивидендов. Наблюдательный совет пройдет в конце апреля.

25 февраля первый заместитель председателя ВТБ сообщил, что менеджмент банка считает необходимым выплатить дивиденды в размере 50% от чистой прибыли по МСФО без каких-либо корректировок.

Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам за 2025 г. снизилась на 8,9% в годовом выражении и составила 502,1 млрд руб. Несмотря на снижение, прибыль превзошла ожидания топ-менеджмента, который сначала прогнозировал 430 млрд руб. В июне Пьянов говорил, что показатель может достичь 500 млрд руб.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её