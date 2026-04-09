Падение котировок ВТБ замедлилось после заявления о дивидендах
Падение стоимости акций ВТБ замедлилось после заявления первого заместителя председателя банка Дмитрия Пьянова о том, что финансовая организация уже направил итоговое предложение по дивидендам в Центробанк России.
По состоянию на 13:30 мск акции ВТБ на торгах Московской биржи сократились на 0,64% и достигли 90,35 руб. за бумагу. До этого снижение составляло порядка 1,5%.
9 апреля Пьянов в кулуарах конференции Data Fusion заявил ТАСС, что обсуждение размера дивидендов ВТБ находится «на финишной прямой» и итоговое предложение направлено в Центробанк. Он добавил, что 15 апреля в банке начнут подготовку директив наблюдательному совету касательно дивидендов. Наблюдательный совет пройдет в конце апреля.
Чистая прибыль группы ВТБ по международным стандартам за 2025 г. снизилась на 8,9% в годовом выражении и составила 502,1 млрд руб. Несмотря на снижение, прибыль превзошла ожидания топ-менеджмента, который сначала прогнозировал 430 млрд руб. В июне Пьянов говорил, что показатель может достичь 500 млрд руб.