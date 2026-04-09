Акционеры «Сибур холдинга» утвердили дивиденды за 2025 год

26 февраля «Сибур холдинг» опубликовал результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году выросла на 4,5% относительно годом ранее и достигла 205,15 млрд руб. Выручка упала на 10,4% до 1,05 трлн руб. На показатель повлияли снижение международных нефтехимических котировок в сочетании с укреплением курса рубля к доллару и сокращение потребления синтетических материалов на внутреннем рынке в ряде отраслей из-за падения деловой активности.