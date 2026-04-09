Акционеры «Сибур холдинга» утвердили дивиденды за 2025 год
Акционеры ПАО «Сибур холдинг» одобрили рекомендацию о выплате дивидендов по результатам 2025 г. в размере 19,18 руб. на обыкновенную акцию.
Всего на выплату дивидендов планируется направить 48,9 млрд руб. С учетом выплаченных за девять месяцев дивидендов выплата за IV квартал прошлого года составит 11,89 млрд руб. или 4,64 руб. на бумагу.
26 февраля «Сибур холдинг» опубликовал результаты по МСФО за 2025 г. Чистая прибыль компании в прошлом году выросла на 4,5% относительно годом ранее и достигла 205,15 млрд руб. Выручка упала на 10,4% до 1,05 трлн руб. На показатель повлияли снижение международных нефтехимических котировок в сочетании с укреплением курса рубля к доллару и сокращение потребления синтетических материалов на внутреннем рынке в ряде отраслей из-за падения деловой активности.
Показатель EBITDA снизился на 22,5% до 370 млрд руб. Рентабельность по EBITDA составила 35,2%. Чистый долг увеличился на 21,5% и достиг 1,05 трлн руб. Отношение чистого долга к EBITDA на 31 декабря 2025 г. составило 2,8х в рублевом выражении.