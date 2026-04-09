ВТБ отменит брокерские комиссии на участие в IPO
ВТБ обнулит брокерские комиссии на срочном рынке на участие в первичных публичных размещениях (IPO) акций и при покупке паев биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) с 26 апреля по конец года.
Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков выразил надежду, что отмена комиссии на участие в IPO позволит привлечь новых клиентов и капитал. Наращиванию капитализации рынка также будет способствовать прирост начинающих инвесторов, для которых паи БПИФ являются комфортным инструментом для входа в мир инвестиций. По оценкам брокера, в 2026 г. БПИФы привлекут около 1 трлн руб. средств частных инвесторов.
ВТБ также анонсировал скидки на комиссии в сервисе «Интеллект» с 3 июня до конца года. Кроме того, планируется провести донастройку линейки тарифов «Мой онлайн».
18 февраля заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич заявил, что федеральный проект по развитию фондового рынка на 2026 г. предусматривает около 14 IPO государственных компаний. Он отметил, что опыт Дом.РФ подталкивает власти к продолжению работы по выводу госкомпаний как на первичный рынок размещения, так и на вторичный.