Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Инвестиции

ВТБ отменит брокерские комиссии на участие в IPO

Ведомости

ВТБ обнулит брокерские комиссии на срочном рынке на участие в первичных публичных размещениях (IPO) акций и при покупке паев биржевых паевых инвестиционных фондов (БПИФ) с 26 апреля по конец года.

Руководитель департамента брокерского обслуживания ВТБ Андрей Яцков выразил надежду, что отмена комиссии на участие в IPO позволит привлечь новых клиентов и капитал. Наращиванию капитализации рынка также будет способствовать прирост начинающих инвесторов, для которых паи БПИФ являются комфортным инструментом для входа в мир инвестиций. По оценкам брокера, в 2026 г. БПИФы привлекут около 1 трлн руб. средств частных инвесторов.

ВТБ также анонсировал скидки на комиссии в сервисе «Интеллект» с 3 июня до конца года. Кроме того, планируется провести донастройку линейки тарифов «Мой онлайн».

18 февраля заместитель директора департамента финансовой политики Минфина Павел Шахлевич заявил, что федеральный проект по развитию фондового рынка на 2026 г. предусматривает около 14 IPO государственных компаний. Он отметил, что опыт Дом.РФ подталкивает власти к продолжению работы по выводу госкомпаний как на первичный рынок размещения, так и на вторичный.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её