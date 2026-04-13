Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Возбуждено дело из-за манипулирования акциями в Telegram-каналах

Трое фигурантов арестованы – они управляли «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ»
Ведомости

Правоохранительные органы пресекли деятельность группы, подозреваемой в манипулировании рынком ценных бумаг через Telegram-каналы. Об этом сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным следствия, в 2023–2024 гг. злоумышленники искусственно влияли на стоимость акций, публикуя в своих каналах рекомендации по покупке и продаже активов. Это позволяло им воздействовать на котировки на фондовом рынке.

Уголовное дело возбуждено по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком). По ней грозит до семи лет лишения свободы со штрафом в размере до 1 млн руб.

В ФСБ уточнили, что фигурантами стали трое граждан России 1985, 1997 и 1998 годов рождения. Они, по версии следствия, управляли Telegram-каналами «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ» с совокупной аудиторией около 300 000 человек.

Как отмечают в ведомстве, участники схемы совершили более 55 000 незаконных операций с акциями 19 крупных компаний и получили доход в особо крупном размере.

Сейчас фигуранты дела заключены под стражу. В ходе обысков у них изъяты деньги, электронные носители, аппаратные криптокошельки, мобильные устройства, банковские карты и документы.

Еще в 2002 г. в ЦБ называли признаки манипуляций инвесторами через Telegram-каналы. Среди них – анонимная аналитика и призывы к скоординированным действиям инвесторов. Отмечалось, что, как правило, организаторы сначала разгоняют цену акций через популярные каналы, а затем продают их по завышенной стоимости, фиксируя прибыль, тогда как частные инвесторы не успевают «выскочить» вовремя и нередко несут убытки.

