В ЦБ назвали четыре признака манипуляций через Telegram-каналы

Банк России в ходе мониторинга биржевых торгов все чаще выявляет публикации в социальных сетях и мессенджерах, связанные с манипулированием рынком ценных бумаг методом pump and dump – накачки цены с последующим сбросом активов уже по завышенной стоимости. Как правило, организаторы схемы используют крупные Telegram-каналы, посвященные финансовой тематике, где сначала раскручивают какую-либо бумагу, разгоняя ее цену на бирже, а потом резко сбрасывают актив. В этих каналах они призывают подписчиков – частных инвесторов действовать сообща, чтобы «двинуть» цену, и координируют такие действия. Но организаторы продают бумагу выгодно – по завышенной стоимости, фиксируя прибыль. А не знающие этого инвесторы «выскочить» вовремя и избавиться от бумаги по высокой цене успевают далеко не всегда и в итоге несут убытки, предупреждает ЦБ.