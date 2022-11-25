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В ЦБ назвали четыре признака манипуляций через Telegram-каналы

Среди них анонимная аналитика и побуждение инвестора к действию
Софья Шелудченко
Организаторы схемы по разгону акций под названием pump and dump используют крупные Telegram-каналы, посвященные финансовой тематике / Максим Стулов / Ведомости

Банк России в ходе мониторинга биржевых торгов все чаще выявляет публикации в социальных сетях и мессенджерах, связанные с манипулированием рынком ценных бумаг методом pump and dump – накачки цены с последующим сбросом активов уже по завышенной стоимости. Как правило, организаторы схемы используют крупные Telegram-каналы, посвященные финансовой тематике, где сначала раскручивают какую-либо бумагу, разгоняя ее цену на бирже, а потом резко сбрасывают актив. В этих каналах они призывают подписчиков – частных инвесторов действовать сообща, чтобы «двинуть» цену, и координируют такие действия. Но организаторы продают бумагу выгодно – по завышенной стоимости, фиксируя прибыль. А не знающие этого инвесторы «выскочить» вовремя и избавиться от бумаги по высокой цене успевают далеко не всегда и в итоге несут убытки, предупреждает ЦБ.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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