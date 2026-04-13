ЦБ рассказал, как выявил манипуляцию акциями в Telegram-каналах

По данным следствия, в 2023–2024 гг. злоумышленники искусственно влияли на цену акций, публикуя рекомендации по покупке и продаже активов. Это позволяло им воздействовать на котировки на фондовом рынке. Фигуранты совершили более 55 000 незаконных операций с бумагами 19 крупных компаний и получили доход в особо крупном размере. Сейчас они заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком).