ЦБ рассказал, как выявил манипуляцию акциями в Telegram-каналах

Ведомости

Центральный банк России выявил факты манипулирования рынком на торгах Мосбиржи при совершении сделок с ценными бумагами нескольких эмитентов.

Сделки совершались по личным счетам физлиц, связанных с деятельностью PFL Advisors, которая администрировала Telegram-каналы «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Сигналы РЦБ» и «Волк с Мосбиржи». Через них распространялись данные, которые побуждали участников рынка к покупке или продаже финансовых инструментов. Это было частью работы, направленной на изменение рыночных цен для получения дохода по сделкам.

После проверки Центробанк квалифицировал эти действия как манипулирование рынком. Регулятор направил лицам предписания о недопущении таких нарушений в будущем, ограничив операции по их торговым счетам. Материалы проверки направлены правоохранителям.

13 апреля представитель МВД РФ Ирина Волк сообщила, что правоохранители пресекли деятельность группы, которая подозревается в манипулировании рынком ценных бумаг через Telegram-каналы. По данным ФСБ, фигурантами стали трое россиян 1985, 1997 и 1998 годов рождения. Они управляли каналами «РынкиДеньгиВласть|РДВ», «Волк с Мосбиржи» и «Сигналы РЦБ» с общей аудиторией около 300 000 человек.

По данным следствия, в 2023–2024 гг. злоумышленники искусственно влияли на цену акций, публикуя рекомендации по покупке и продаже активов. Это позволяло им воздействовать на котировки на фондовом рынке. Фигуранты совершили более 55 000 незаконных операций с бумагами 19 крупных компаний и получили доход в особо крупном размере. Сейчас они заключены под стражу. Возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 185.3 УК РФ (манипулирование рынком).

