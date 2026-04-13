Мосбиржа синхронизировала списки облигаций на торгах

31 марта Мосбиржа сообщила о планах начать расчет облигационных индексов во всех торговых сессиях, включая утреннюю, вечернюю и выходные дни. При этом сохранятся нынешние тикеры, а расчеты будут вестись на основе сделок, заключенных в рамках каждой конкретной сессии. Периодичность обновления индикаторов не изменится. Значения по-прежнему будут рассчитываться по итогам сессии или каждые 15 секунд в ходе торгов. В выходные расчетные параметры, включая номинал и купонный доход, будут соответствовать значениям первого рабочего дня после них.