Мосбиржа синхронизировала списки облигаций на торгах
Московская биржа синхронизировала списки облигаций на основной, утренней, вечерней торговых сессиях и дополнительной сессии выходного дня.
Инвесторы смогут выставлять заявки и заключать сделки со всеми облигациями на фондовом рынке площадки 17 часов в будни на утренних, основных и вечерних торгах и 9 часов в выходные.
23 марта все облигации были допущены к утренним торгам Мосбиржи, а с 28 марта – к торгам в выходные. С 23 марта площадка также увеличила время проведения основной торговой сессии на рынках акций и облигаций благодаря продлению аукциона закрытия. Одновременно начало вечерних торгов синхронизировали на фондовом рынке и срочном рынках с введением единой торговой сессии.
31 марта Мосбиржа сообщила о планах начать расчет облигационных индексов во всех торговых сессиях, включая утреннюю, вечернюю и выходные дни. При этом сохранятся нынешние тикеры, а расчеты будут вестись на основе сделок, заключенных в рамках каждой конкретной сессии. Периодичность обновления индикаторов не изменится. Значения по-прежнему будут рассчитываться по итогам сессии или каждые 15 секунд в ходе торгов. В выходные расчетные параметры, включая номинал и купонный доход, будут соответствовать значениям первого рабочего дня после них.