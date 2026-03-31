Мосбиржа расширит расчет облигационных индексов на все сессии

Ключевое изменение заключается в том, что «все действующие биржевые облигационные индексы будут рассчитываться во все торговые сессии». При этом сохранятся текущие тикеры, а расчеты будут вестись на основе сделок, заключенных в рамках каждой конкретной сессии. Периодичность обновления индикаторов не изменится. Значения по-прежнему будут рассчитываться либо по итогам сессии, либо каждые 15 секунд в ходе торгов. В выходные дни расчетные параметры, включая номинал и купонный доход, будут соответствовать значениям первого рабочего дня после них.