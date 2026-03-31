Мосбиржа расширит расчет облигационных индексов на все сессии
Московская биржа планирует начать расчет облигационных индексов во всех торговых сессиях, включая утреннюю, вечернюю и выходные дни. Об этом сообщает пресс-служба биржи.
Ключевое изменение заключается в том, что «все действующие биржевые облигационные индексы будут рассчитываться во все торговые сессии». При этом сохранятся текущие тикеры, а расчеты будут вестись на основе сделок, заключенных в рамках каждой конкретной сессии. Периодичность обновления индикаторов не изменится. Значения по-прежнему будут рассчитываться либо по итогам сессии, либо каждые 15 секунд в ходе торгов. В выходные дни расчетные параметры, включая номинал и купонный доход, будут соответствовать значениям первого рабочего дня после них.
Данные по индексам будут публиковаться отдельно по каждой сессии и за полный торговый день. В утренние, вечерние и выходные периоды будут использоваться показатели, сформированные по итогам основной сессии предыдущего торгового дня.
16 марта пресс-служба Мосбиржи заявила, что допустит облигации всех типов к торгам выходного дня 28 и 29 марта. Инвесторы смогут заключать сделки с долговыми инструментами, в том числе и номинированные в юанях. В общей сложности в выходные будут доступны более 400 акций, биржевых фондов и облигаций. Ценовые границы устанавливаются в размере 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.
В тот же день Мосбиржа также сообщила, что с 23 марта введет новую возможность для участников рынка драгоценных металлов. Они смогут заключать сделки с золотом в системном режиме по курсу, который соответствует значению индекса площадки аффинированного золота RUGOLD и курсу фиксинга золота GOLDFIXME.