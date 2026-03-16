Главная / Инвестиции /

Московская биржа допустит облигации всех типов к торгам в выходные

Ведомости

Московская биржа допустит облигации всех типов к торгам выходного дня 28 и 29 марта, сообщает пресс-служба биржи. Инвесторы смогут заключать сделки с долговыми инструментами, в том числе и номинированные в юанях.

В общей сложности в выходные будут доступны более 400 акций, биржевых фондов и облигаций. Торги будут проходить в тех же режимах, что и в будние дни с 09:50 до 19:00 мск. Ценовые границы устанавливаются в размере 3% от цены закрытия предыдущего торгового дня.

Запуск торгов облигациями в выходные дополнит уже действующие возможности. Среднедневной объем торгов акциями в субботы и воскресенья составляет 7,7% от среднедневного объема торгов в будни, фьючерсами и опционами – 2,1%.

Ранее Мосбиржа сообщила, что с 23 марта Мосбиржа вводит новую возможность для участников рынка драгоценных металлов. Они смогут заключать сделки с золотом в системном режиме по курсу, который соответствует значению индекса площадки аффинированного золота RUGOLD и курсу фиксинга золота GOLDFIXME.

Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её