Газета
MAX
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
ВЕДЫ
Правила торговли
Идеи управления
Город
Ведомости&
Аналитика
Капитал
Страна
Промышленность
Инновации и технологии
Техуспех
Здоровье
Спорт
Конференции
Справочник компаний
Справочник персон
Туризм
Право
Наука
Как потратить
Устойчивое развитие
Форум
Премия Импульс
Ведомости Северо-Запад
Ведомости Северо-Запад Стиль жизни
Ведомости Юг
Бизнес
Экономика
Финансы
Инвестиции
Технологии
Медиа
Недвижимость
Политика
Общество
Менеджмент
Стиль жизни
Интервью
Мнения
Фотогалереи
Главная / Инвестиции /

Цена на Brent снизилась на фоне возможного возобновления переговоров США и Ирана

Ведомости

Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 г. на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 1% и достигли $98,31 за баррель по состоянию на 09:10 мск.

В то же время стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX сократилась на 1,8% до $97,24 за баррель.

Цена на нефть снижается на ожиданиях, что США и Иран могут возобновить переговоры об урегулировании на Ближнем Востоке.

14 апреля Associated Press со ссылкой на источники писало, что Вашигтон и Тегеран обсуждают проведение нового раунда переговоров в Женеве или Исламабаде. По данным агентства, окончательные дата и место переговоров еще не определены, но встреча может пройти уже 16 апреля. Неясно также, будет ли на встрече присутствовать делегация такого же уровня.

Предыдущие переговоры состоялись 11 апреля в Исламабаде. Делегацию Ирана возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, США – американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Financial Times сообщало, что переговоры зашли в тупик в связи со спором о контроле над Ормузским проливом. Тегеран отвергает предложение США о совместном управлении и настаивает на полном суверенитете и введении платы за проход судов.

