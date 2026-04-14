Цена на Brent снизилась на фоне возможного возобновления переговоров США и Ирана
Фьючерсы на нефть марки Brent с поставкой в июне 2026 г. на лондонской бирже ICE Futures подешевели на 1% и достигли $98,31 за баррель по состоянию на 09:10 мск.
В то же время стоимость фьючерсов на американскую нефть WTI на торгах Нью-Йоркской товарной биржи NYMEX сократилась на 1,8% до $97,24 за баррель.
Цена на нефть снижается на ожиданиях, что США и Иран могут возобновить переговоры об урегулировании на Ближнем Востоке.
14 апреля Associated Press со ссылкой на источники писало, что Вашигтон и Тегеран обсуждают проведение нового раунда переговоров в Женеве или Исламабаде. По данным агентства, окончательные дата и место переговоров еще не определены, но встреча может пройти уже 16 апреля. Неясно также, будет ли на встрече присутствовать делегация такого же уровня.
Предыдущие переговоры состоялись 11 апреля в Исламабаде. Делегацию Ирана возглавлял спикер парламента Мохаммад Багер Галибаф, США – американский вице-президент Джей Ди Вэнс. Financial Times сообщало, что переговоры зашли в тупик в связи со спором о контроле над Ормузским проливом. Тегеран отвергает предложение США о совместном управлении и настаивает на полном суверенитете и введении платы за проход судов.