СД «Группы Астра» рекомендовал не выплачивать дивиденды
Совет директоров «Группы Астра» рекомендовал акционерам не выплачивать дивиденды по результатам 2025 г.
При этом совет директоров дал рекомендацию распределить часть нераспределенной прибыли за 2024 г. и выплатить дивиденды в размере 4,68 руб. на обыкновенную акцию. Всего на выплату планируется направить 982,07 млн руб.
В качестве даты, на которую определяются лица, имеющие право на получение дивидендов, предлагается установить 1 июня 2026 г.
2 апреля «Группа Астра» опубликовала отчетность по СФО за 2025 г. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 18% относительно предыдущего года и достигла 20,37 млрд руб. Чистая прибыль зафиксировалась на уровне 2024 г. и составила 6,04 млрд руб. На результат повлияли повышение выплат страховых взносов, окончание срока действия льгот по кредиту и увеличение cтавки налога на прибыль до 5%. Рентабельность по чистой прибыли достигла 30%. Показатель EBITDA вырос на 23% в годовом выражении до 8,12 млрд руб.
В феврале стало известно, что отгрузки группы за 2025 г. увеличились на 9% год к году и составили 21,8 млрд руб. Число клиентов превысило 18 500 против более 18 100 в предыдущем году. Количество совместимых с экосистемой компании партнерских решений выросло на 28% до 4144.