СД «Группы Астра» рекомендовал не выплачивать дивиденды

2 апреля «Группа Астра» опубликовала отчетность по СФО за 2025 г. Выручка компании в прошлом году увеличилась на 18% относительно предыдущего года и достигла 20,37 млрд руб. Чистая прибыль зафиксировалась на уровне 2024 г. и составила 6,04 млрд руб. На результат повлияли повышение выплат страховых взносов, окончание срока действия льгот по кредиту и увеличение cтавки налога на прибыль до 5%. Рентабельность по чистой прибыли достигла 30%. Показатель EBITDA вырос на 23% в годовом выражении до 8,12 млрд руб.