Отгрузки «Группы Астра» выросли на 9% в 2025 году
Отгрузки «Группы Астра» по итогам 2025 г. увеличились на 9% по сравнению с годом ранее и составили 21,8 млрд руб. за счет развития продуктово-сервисной экосистемы и масштабирования бизнеса и клиентской базы.
Число клиентов за прошлый год достигло более 18 500 против свыше 18 100 в 2024 г. Количество совместимых с экосистемой компании партнерских решений выросло на 28% до 4144.
На 2 февраля по программе обратного выкупа (buyback) группа выкупила 650 000 акций, что примерно соответствует числу бумаг, переданных из квазиказначейского пакета сотрудникам по программе долгосрочной мотивации. Итоговый размер обратного выкупа акций будет зависеть от нескольких факторов, включая денежную позицию компании, стоимость бумаг и выполнение KPI долгосрочной программы мотивации топ менеджмента и ключевых работников.
21 апреля 2025 г. совет директоров «Группы Астра» одобрил проведение buyback до 2 млн собственных акций, что эквивалентно примерно 1% уставного капитала компании. Основной целью обратного выкупа в компании назвали реализацию программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников.
«Группа Астра» – российский разработчик инфраструктурного программного обеспечения. По результатам девяти месяцев прошлого года выручка компании увеличилась на 22% и достигла 10,4 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 2,2 млрд руб., скорректированная чистая прибыль – 1 млрд руб.