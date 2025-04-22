Совет директоров «Группы Астра» одобрил проведение buyback

Планируется выкупить до 2 млн акций, что составляет примерно 1% уставного капитала ПАО «Группа Астра». На первом этапе предполагается приобрести порядка 500 000 акций – это количество соответствует объему ценных бумаг, переданных топ-менеджменту и ключевым сотрудникам в 2024 г. в рамках долгосрочной мотивационной программы. Однако общий объем buyback будет зависеть от ряда факторов, включая денежную позицию компании, рыночную стоимость акций, а также выполнение ключевых показателей эффективности (KPI), установленных для участников программы мотивации.