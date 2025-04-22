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Совет директоров «Группы Астра» одобрил проведение buyback

Ведомости

Совет директоров «Группы Астра» одобрил проведение обратного выкупа акций на рынке в пользу дочерней компании «Астра технологии». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.

Планируется выкупить до 2 млн акций, что составляет примерно 1% уставного капитала ПАО «Группа Астра». На первом этапе предполагается приобрести порядка 500 000 акций – это количество соответствует объему ценных бумаг, переданных топ-менеджменту и ключевым сотрудникам в 2024 г. в рамках долгосрочной мотивационной программы. Однако общий объем buyback будет зависеть от ряда факторов, включая денежную позицию компании, рыночную стоимость акций, а также выполнение ключевых показателей эффективности (KPI), установленных для участников программы мотивации.

ООО «Астра технологии» сможет начать приобретение акций с даты принятия решения – 21 апреля 2025 г. Программа продлится в течение 12 месяцев или завершится раньше, если будет достигнут максимальный лимит по количеству выкупаемых акций.

«Основная цель buyback – реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников», – пояснили в компании.

Кроме того, с учетом значительного роста бизнеса за последние несколько лет руководство группы считает, что справедливая оценка компании выше текущей рыночной капитализации. В этих условиях возврат капитала акционерам через выкуп недооцененных акций представляется логичным шагом.

«Группа Астра» увеличила выручку на 80% в 2024 г. до 17,2 млрд руб. Такую динамику в компании объяснили трехкратным ростом продаж продуктов экосистемы и двукратным ростом доходов от сопровождения продуктов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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