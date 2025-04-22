Совет директоров «Группы Астра» одобрил проведение buyback
Совет директоров «Группы Астра» одобрил проведение обратного выкупа акций на рынке в пользу дочерней компании «Астра технологии». Об этом сообщается в официальном пресс-релизе компании.
Планируется выкупить до 2 млн акций, что составляет примерно 1% уставного капитала ПАО «Группа Астра». На первом этапе предполагается приобрести порядка 500 000 акций – это количество соответствует объему ценных бумаг, переданных топ-менеджменту и ключевым сотрудникам в 2024 г. в рамках долгосрочной мотивационной программы. Однако общий объем buyback будет зависеть от ряда факторов, включая денежную позицию компании, рыночную стоимость акций, а также выполнение ключевых показателей эффективности (KPI), установленных для участников программы мотивации.
ООО «Астра технологии» сможет начать приобретение акций с даты принятия решения – 21 апреля 2025 г. Программа продлится в течение 12 месяцев или завершится раньше, если будет достигнут максимальный лимит по количеству выкупаемых акций.
«Основная цель buyback – реализация программ долгосрочной мотивации менеджмента и ключевых сотрудников», – пояснили в компании.
Кроме того, с учетом значительного роста бизнеса за последние несколько лет руководство группы считает, что справедливая оценка компании выше текущей рыночной капитализации. В этих условиях возврат капитала акционерам через выкуп недооцененных акций представляется логичным шагом.
«Группа Астра» увеличила выручку на 80% в 2024 г. до 17,2 млрд руб. Такую динамику в компании объяснили трехкратным ростом продаж продуктов экосистемы и двукратным ростом доходов от сопровождения продуктов.