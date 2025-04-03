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«Группа Астра» увеличила выручку на 80% в 2024 году

Ведомости

Один из лидеров российского IT-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения ПАО «Группа Астра» в 2024 г. увеличила выручку по МСФО до 17,2 млрд руб., рост год к году составил 80%. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

Такую динамику в компании объяснили трехкратным ростом продаж продуктов экосистемы (без учета операционной системы Astra Linux) и двукратным ростом доходов от сопровождения продуктов.

Скорректированная EBITDA выросла на 69% год к году и составила 7 млрд руб. Чистая прибыль достигла 6 млрд руб. (+66%). Капитальные затраты на разработку новых продуктов и развитие существующих решений удвоились и составили 2,9 млрд руб. Показатель чистый долг/LTM cкорректированная EBITDA на 31 декабря составил 0,23х.

В декабре прошлого года совет директоров «Группы Астра» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую выплату дивидендов в размере 25% от скорректированной чистой прибыли вместо 50%. При показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном двум размер дивидендов составит 15% от скорректированной чистой прибыли. Если значение меньше или равно трем, совет директоров может принять решение о выплате с учетом текущих финансовых показателей. Новая политика предполагает рассмотрение выплаты дивидендов по итогам 12 месяцев.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2025

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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