«Группа Астра» увеличила выручку на 80% в 2024 году

В декабре прошлого года совет директоров «Группы Астра» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую выплату дивидендов в размере 25% от скорректированной чистой прибыли вместо 50%. При показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном двум размер дивидендов составит 15% от скорректированной чистой прибыли. Если значение меньше или равно трем, совет директоров может принять решение о выплате с учетом текущих финансовых показателей. Новая политика предполагает рассмотрение выплаты дивидендов по итогам 12 месяцев.