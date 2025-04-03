«Группа Астра» увеличила выручку на 80% в 2024 году
Один из лидеров российского IT-рынка и производитель инфраструктурного программного обеспечения ПАО «Группа Астра» в 2024 г. увеличила выручку по МСФО до 17,2 млрд руб., рост год к году составил 80%. Об этом сообщается на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.
Такую динамику в компании объяснили трехкратным ростом продаж продуктов экосистемы (без учета операционной системы Astra Linux) и двукратным ростом доходов от сопровождения продуктов.
Скорректированная EBITDA выросла на 69% год к году и составила 7 млрд руб. Чистая прибыль достигла 6 млрд руб. (+66%). Капитальные затраты на разработку новых продуктов и развитие существующих решений удвоились и составили 2,9 млрд руб. Показатель чистый долг/LTM cкорректированная EBITDA на 31 декабря составил 0,23х.
В декабре прошлого года совет директоров «Группы Астра» утвердил новую дивидендную политику, предусматривающую выплату дивидендов в размере 25% от скорректированной чистой прибыли вместо 50%. При показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном двум размер дивидендов составит 15% от скорректированной чистой прибыли. Если значение меньше или равно трем, совет директоров может принять решение о выплате с учетом текущих финансовых показателей. Новая политика предполагает рассмотрение выплаты дивидендов по итогам 12 месяцев.