Совет директоров «Группы Астра» утвердил новую дивидендную политику

В пресс-службе компании пояснили, что выплата дивидендов по итогам I квартала 2024 г., а не за 2023 г. связана с тем, что в этом периоде «дочки» группы начислили головной компании дивиденды за прошедший год. По итогам 2023 г. прибыли по РСБУ у группы не было, по международным стандартам финансовой отчетности компания получила 3,6 млрд руб.