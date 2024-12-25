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Совет директоров «Группы Астра» утвердил новую дивидендную политику

Ведомости

Совет директоров «Группы Астра» утвердил новую дивидендную политику компании, предусматривающую выплату дивидендов в размере 25% от скорректированной чистой прибыли вместо 50%. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.

Обновленная дивидендная политика предполагает рассмотрение выплаты дивидендов по итогам 12 месяцев. При показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном двум размер дивидендов составит 15% от скорректированной чистой прибыли. Если значение меньше или равно трем, совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом текущих финансовых показателей.

Пересмотр дивидендной политики объясняется необходимостью поддержания планов долгосрочного развития группы и сохранения роста бизнеса в условиях сложной макроэкономической конъюнктуры. Отмечается, что группа привержена своей стратегии и уверена в потенциале российского рынка инфраструктурного ПО. С учетом необходимости инвестиций в разработку требуются изменения, учитывающие рыночную конъюнктуру и обеспечивающие баланс между ростом компании и сохраняющимися выплатами дивидендов, указали в компании.

Прошлая дивидендная политика «Группы Астра» предполагала возможность выплаты дивидендов по итогам 9 и 12 месяцев не реже одного раза в год. Их сумма могла составлять не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.

В июле акционеры «Группы Астра» утвердили на годовом общем собрании (ГОСА) дивиденды за I квартал 2024 г. Выплата составила 7,89 руб. на акцию. Дивидендная доходность с учетом текущих котировок составила 1,37%. Всего на дивиденды было направлено 1,37 млрд руб.

В пресс-службе компании пояснили, что выплата дивидендов по итогам I квартала 2024 г., а не за 2023 г. связана с тем, что в этом периоде «дочки» группы начислили головной компании дивиденды за прошедший год. По итогам 2023 г. прибыли по РСБУ у группы не было, по международным стандартам финансовой отчетности компания получила 3,6 млрд руб.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, вн.тер.г. муниципальный округ Марьина Роща, ул. Полковая, д. 3, стр. 1 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

Главный редактор: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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