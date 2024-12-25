Совет директоров «Группы Астра» утвердил новую дивидендную политику
Совет директоров «Группы Астра» утвердил новую дивидендную политику компании, предусматривающую выплату дивидендов в размере 25% от скорректированной чистой прибыли вместо 50%. Об этом сообщается на странице компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации.
Обновленная дивидендная политика предполагает рассмотрение выплаты дивидендов по итогам 12 месяцев. При показателе чистый долг/скорректированная EBITDA минус CAPEX LTM меньше или равном двум размер дивидендов составит 15% от скорректированной чистой прибыли. Если значение меньше или равно трем, совет директоров может принять решение о выплате дивидендов с учетом текущих финансовых показателей.
Пересмотр дивидендной политики объясняется необходимостью поддержания планов долгосрочного развития группы и сохранения роста бизнеса в условиях сложной макроэкономической конъюнктуры. Отмечается, что группа привержена своей стратегии и уверена в потенциале российского рынка инфраструктурного ПО. С учетом необходимости инвестиций в разработку требуются изменения, учитывающие рыночную конъюнктуру и обеспечивающие баланс между ростом компании и сохраняющимися выплатами дивидендов, указали в компании.
Прошлая дивидендная политика «Группы Астра» предполагала возможность выплаты дивидендов по итогам 9 и 12 месяцев не реже одного раза в год. Их сумма могла составлять не менее 50% от скорректированной чистой прибыли.
В июле акционеры «Группы Астра» утвердили на годовом общем собрании (ГОСА) дивиденды за I квартал 2024 г. Выплата составила 7,89 руб. на акцию. Дивидендная доходность с учетом текущих котировок составила 1,37%. Всего на дивиденды было направлено 1,37 млрд руб.
В пресс-службе компании пояснили, что выплата дивидендов по итогам I квартала 2024 г., а не за 2023 г. связана с тем, что в этом периоде «дочки» группы начислили головной компании дивиденды за прошедший год. По итогам 2023 г. прибыли по РСБУ у группы не было, по международным стандартам финансовой отчетности компания получила 3,6 млрд руб.