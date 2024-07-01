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Акционеры «Астры» одобрили дивиденды за I квартал

Ведомости

Акционеры группы «Астра» утвердили на годовом общем собрании (ГОСА) дивиденды за I квартал 2024 г. Всего на выплату будет направлено 1,7 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.

Стоимость акций «Астры» в 11:51 мск составила 577,45 руб. С закрытия основной сессии торгов 28 июня бумаги подешевели на 0,8%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,11% до 3154,8 пункта, IT-индекс – сократился на 0,65% до 3858,99 п. С начала года котировки компании увеличились на 15,46%, бенчмарки – на 1,89 и 42,19% соответственно.

Из расчета на акцию дивидендные выплаты составят 7,89 руб. на бумагу. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может составить 1,37%. Датой отсечки определили 9 июля. «Астра» выплатит инвесторам дивиденды до конца июля, уточняется в сообщении. 

Акционеры «Астры» также утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2023 г. в связи с отсутствием прибыли, уточняется в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. В ноябре генеральный директор группы Илья Сивцев в интервью «Ведомостям» говорил, что компания предполагает платить дивиденды по итогам девяти и 12 месяцев, а первая выплата может быть по итогам 2023 г.

Также на ГОСА акционеры «Астры» избрали новый состав совета директоров компании. В него вошли три независимых директора. Эта мера необходима для того, чтобы претендовать на включение акций «Астры» в первый уровень листинга Мосбиржи, подчеркивается в сообщении.

11 июня «Астра» раскрыла результаты за I квартал по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль группы по итогам периода упала на 66% в годовом выражении и составила 202 млн руб. Отгрузки выросли на 51% г/г до 1,89 млрд руб., выручка – на 43% до 1,85 млрд руб. EBITDA по итогам периода упала на 95% и составила 24 млн руб. 

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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