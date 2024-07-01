Акционеры «Астры» одобрили дивиденды за I квартал
Акционеры группы «Астра» утвердили на годовом общем собрании (ГОСА) дивиденды за I квартал 2024 г. Всего на выплату будет направлено 1,7 млрд руб., сообщили «Ведомостям» в пресс-службе компании.
Стоимость акций «Астры» в 11:51 мск составила 577,45 руб. С закрытия основной сессии торгов 28 июня бумаги подешевели на 0,8%. Индекс Мосбиржи с закрытия вырос на 0,11% до 3154,8 пункта, IT-индекс – сократился на 0,65% до 3858,99 п. С начала года котировки компании увеличились на 15,46%, бенчмарки – на 1,89 и 42,19% соответственно.
Из расчета на акцию дивидендные выплаты составят 7,89 руб. на бумагу. С учетом текущих котировок дивидендная доходность может составить 1,37%. Датой отсечки определили 9 июля. «Астра» выплатит инвесторам дивиденды до конца июля, уточняется в сообщении.
Акционеры «Астры» также утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2023 г. в связи с отсутствием прибыли, уточняется в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. В ноябре генеральный директор группы Илья Сивцев в интервью «Ведомостям» говорил, что компания предполагает платить дивиденды по итогам девяти и 12 месяцев, а первая выплата может быть по итогам 2023 г.
11 июня «Астра» раскрыла результаты за I квартал по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО). Чистая прибыль группы по итогам периода упала на 66% в годовом выражении и составила 202 млн руб. Отгрузки выросли на 51% г/г до 1,89 млрд руб., выручка – на 43% до 1,85 млрд руб. EBITDA по итогам периода упала на 95% и составила 24 млн руб.