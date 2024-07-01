Акционеры «Астры» одобрили дивиденды за I квартал

Акционеры «Астры» также утвердили рекомендацию совета директоров о невыплате дивидендов за 2023 г. в связи с отсутствием прибыли, уточняется в сообщении компании на сайте центра раскрытия корпоративной информации. В ноябре генеральный директор группы Илья Сивцев в интервью «Ведомостям» говорил, что компания предполагает платить дивиденды по итогам девяти и 12 месяцев, а первая выплата может быть по итогам 2023 г.