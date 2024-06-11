Газета
Телеграм
Подкаст
/ Инвестиции

Чистая прибыль группы «Астра» по МСФО упала на 66% в I квартале

Ведомости

Чистая прибыль группы «Астра» по МСФО упала на 66% в I квартале 2024 г. в годовом выражении и составила 202 млн руб., указано в сообщении компании.

«В I квартале значительно нарастили отгрузки и выручку относительно аналогичного периода прошлого года. Примечательно, что в отчетном периоде выручка от продуктов экосистемы утроилась год к году, а ее доля в общей выручке достигла 23%», – прокомментировала результаты компании финансовый директор «Астра» Елена Бородкина.

За январь-март 2023 г. чистая прибыль компании по МСФО составляла 590 млн руб. Отгрузки группы «Астра» выросли на 51% в I квартале 2024 г., до 1,89 млрд руб. Выручка компании за отчетный период, в свою очередь, увеличилась на 43% и составила 1,85 млрд руб.

В отчете компании указано, что, несмотря на «выраженную сезонность», компания является прибыльной и ожидает сохранить высокий уровень рентабельности по итогам 2024 г. Так, в компании отметили, что более 70% отгрузок традиционно приходится на второе полугодие.

«Группа Астра» объявила о начале SPO 15 апреля. Она сообщала, что продажа от 5% в рамках SPO позволит претендовать ей на попадание в первый уровень листинга Мосбиржи. В случае продажи 10% акций компания сможет рассчитывать на попадание в Индекс Московской биржи. Первичное публичное предложение (IPO) группа провела в октябре 2023 г. С того момента капитализация компании почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 000.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  С подпиской  вы не увидите её на сайте

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — главные деловые новости на ваш email

Подписаться на рассылку

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных