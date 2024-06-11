Чистая прибыль группы «Астра» по МСФО упала на 66% в I квартале

«Группа Астра» объявила о начале SPO 15 апреля. Она сообщала, что продажа от 5% в рамках SPO позволит претендовать ей на попадание в первый уровень листинга Мосбиржи. В случае продажи 10% акций компания сможет рассчитывать на попадание в Индекс Московской биржи. Первичное публичное предложение (IPO) группа провела в октябре 2023 г. С того момента капитализация компании почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 000.