Чистая прибыль группы «Астра» по МСФО упала на 66% в I квартале
«В I квартале значительно нарастили отгрузки и выручку относительно аналогичного периода прошлого года. Примечательно, что в отчетном периоде выручка от продуктов экосистемы утроилась год к году, а ее доля в общей выручке достигла 23%», – прокомментировала результаты компании финансовый директор «Астра» Елена Бородкина.
За январь-март 2023 г. чистая прибыль компании по МСФО составляла 590 млн руб. Отгрузки группы «Астра» выросли на 51% в I квартале 2024 г., до 1,89 млрд руб. Выручка компании за отчетный период, в свою очередь, увеличилась на 43% и составила 1,85 млрд руб.
В отчете компании указано, что, несмотря на «выраженную сезонность», компания является прибыльной и ожидает сохранить высокий уровень рентабельности по итогам 2024 г. Так, в компании отметили, что более 70% отгрузок традиционно приходится на второе полугодие.
«Группа Астра» объявила о начале SPO 15 апреля. Она сообщала, что продажа от 5% в рамках SPO позволит претендовать ей на попадание в первый уровень листинга Мосбиржи. В случае продажи 10% акций компания сможет рассчитывать на попадание в Индекс Московской биржи. Первичное публичное предложение (IPO) группа провела в октябре 2023 г. С того момента капитализация компании почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 000.