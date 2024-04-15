«Группа Астра» объявила о начале SPO на Мосбирже
«Группа Астра» объявила о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций компании (SPO). Об этом говорится в сообщении группы.
В рамках предложения акционер группы Денис Фролов планирует предложить от 10,5 млн акций, но не более 21 млн штук, что составляет 5–10% от общего количества акций компании.
Компания ожидает, что предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании. Причем продажа от 5% позволит претендовать на попадание в первый уровень листинга Мосбиржи. В случае продажи 10% акций компания сможет рассчитывать на попадание в Индекс Московской биржи. Предложение не размывает доли существующих акционеров, отмечает компания.
Ожидается, что в результате SPO free-float группы может увеличиться до 15%. Цена бумаг в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 руб. за одну акцию, добавляет компания.
Итоговая цена будет установлена не позднее 19 апреля. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 15 по 18 апреля включительно, но может быть завершен досрочно по решению продающего акционера.
С момента IPO «Группы Астра» в октябре 2023 г. капитализация компании почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 000, отметил гендиректор «группы Астра» Илья Сивцев. По его словам, увеличение free-float соответствуют намерениям группы по расширению базы акционеров, а также будет способствовать дальнейшему росту капитализации компании.