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«Группа Астра» объявила о начале SPO на Мосбирже

Ведомости

«Группа Астра» объявила о начале вторичного публичного предложения обыкновенных акций компании (SPO). Об этом говорится в сообщении группы.

В рамках предложения акционер группы Денис Фролов планирует предложить от 10,5 млн акций, но не более 21 млн штук, что составляет 5–10% от общего количества акций компании.

Компания ожидает, что предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании. Причем продажа от 5% позволит претендовать на попадание в первый уровень листинга Мосбиржи. В случае продажи 10% акций компания сможет рассчитывать на попадание в Индекс Московской биржи. Предложение не размывает доли существующих акционеров, отмечает компания.

Ожидается, что в результате SPO free-float группы может увеличиться до 15%. Цена бумаг в рамках SPO будет установлена после формирования книги заявок, но не превысит 620 руб. за одну акцию, добавляет компания.

Итоговая цена будет установлена не позднее 19 апреля. Сбор заявок на участие в SPO продлится с 15 по 18 апреля включительно, но может быть завершен досрочно по решению продающего акционера.

С момента IPO «Группы Астра» в октябре 2023 г. капитализация компании почти удвоилась, а количество акционеров превысило 112 000, отметил гендиректор «группы Астра» Илья Сивцев. По его словам, увеличение free-float соответствуют намерениям группы по расширению базы акционеров, а также будет способствовать дальнейшему росту капитализации компании.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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