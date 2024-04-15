«Группа Астра» объявила о начале SPO на Мосбирже

Компания ожидает, что предложение акций позволит укрепить ее позиции на публичном рынке акционерного капитала за счет притока новых инвесторов в структуру акционеров, увеличения количества акций в свободном обращении (free-float), а также роста ликвидности акций компании. Причем продажа от 5% позволит претендовать на попадание в первый уровень листинга Мосбиржи. В случае продажи 10% акций компания сможет рассчитывать на попадание в Индекс Московской биржи. Предложение не размывает доли существующих акционеров, отмечает компания.