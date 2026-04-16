Банк России не планирует повышать лимит для «неквалов» по покупке криптовалюты

Установленный лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов через одного посредника в размере 300 000 руб. нельзя будет увеличить. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах Биржевого форума Мосбиржи.