Банк России не планирует повышать лимит для «неквалов» по покупке криптовалюты
Установленный лимит на покупку криптовалют для неквалифицированных инвесторов через одного посредника в размере 300 000 руб. нельзя будет увеличить. Об этом сообщил первый заместитель председателя Банка России Владимир Чистюхин в кулуарах Биржевого форума Мосбиржи.
Чистюхин уточнил, что регулятор считает участие неквалифицированных инвесторов в приобретении криптовалют крайне рискованными операциями. С точки зрения Центробанка, «неквалам» стоит много раз подумать, прежде чем вкладываться в инструменты.
«Мы в первую очередь пошли на то, чтобы неквалифицированные инвесторы имели доступ к обращению криптовалют не в контексте инвестирования, а в контексте осуществления за рубеж разного рода переводов», – отметил зампредседателя ЦБ.
По его словам, сегодня традиционные банковские переводы ограничены и регулятор позволяет воспользоваться альтернативными инструментами, в частности переводом в криптовалюте. В первую очередь имеются в виду платежи за обучение и лечение.
2 апреля правительство внесло в Госдуму законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах». Документ призван заложить правовую основу для обращения криптовалют в России.
9 апреля Чистюхин заявил о планах внести ко второму чтению проекта поправку, которая предоставит Центробанку право расширять перечень криптовалют, которые доступны для покупки неквалифицированными инвесторами. Решение добавить положение о полномочиях регулятора позволит ему реагировать на изменения на рынке и оперативно включать в перечень новые активы.