ЦБ могут дать право расширять перечень доступных «неквалам» криптовалют
Ко второму чтению правительственного законопроекта «О цифровой валюте и цифровых правах» планируется внести поправку, которая предоставит Банку России право расширять перечень криптовалют, доступных для покупки неквалифицированным инвесторам. Об этом в эфире радио РБК сообщил первый заместитель председателя ЦБ Владимир Чистюхин.
Отмечается, что законопроект призван заложить правовую основу для обращения криптовалют в России. По словам Чистюхина, по итогам обсуждений решено добавить положение о полномочиях ЦБ, поскольку это позволит регулятору гибко реагировать на изменения на рынке криптовалют и оперативно включать в перечень новые перспективные активы. Сейчас, если ориентироваться на нормы законопроекта, неквалифицированным инвесторам доступны биткоин, эфир и USDT.
Законопроект предусматривает, что операции с криптовалютами будут проводиться через уже существующую инфраструктуру. Биржи, брокеры и доверительные управляющие смогут работать с цифровыми активами на основании имеющихся лицензий. При этом отдельные требования затронут лишь специализированные депозитарии и криптообменники.
Предполагается, что квалифицированные инвесторы получат возможность приобретать криптоактивы без ограничений – за исключением анонимных инструментов. Для неквалифицированных инвесторов установят лимит: они смогут покупать криптовалюты в пределах 300 000 руб. в год через одного посредника.
Законопроект «О цифровой валюте и цифровых правах» был внесен в Госдуму в начале апреля. Согласно пояснительной записке, проект направлен на «повышение прозрачности рынка цифровых валют, формирование на нем стандартов оказания услуг и защиты прав и интересов инвесторов». Отмечается, что унификация регулирования обращения цифровых валют и цифровых прав «позволит предоставить большие возможности для привлечения иностранных инвестиций, а также для использования цифровых прав во внешнеторговых отношениях».
Документ также вводит понятия «обращение цифровой валюты», «организация обращения цифровой валюты», «обращение цифровых прав» и «организация обращения цифровых прав». Определяются лица, имеющие право на организацию обращения цифровой валюты и цифровых прав. Вводятся также правила допуска на рынок организаторов обращения такой валюты.
Если проект будет принят, он вступит в силу 1 июля 2026 г.