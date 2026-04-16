Совет директоров ТМК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год
Совет директоров Трубной металлургической компании (ТМК) рекомендовал общему собранию акционеров не выплачивать дивиденды по результатам 2025 г.
Соответствующее решение принято из-за полученного убытка за прошлый год.
4 марта ТМК опубликовала отчет по МСФО за 2025 г. Скорректированный показатель EBITDA компании в прошлом году снизился на 19,2% и достиг 74,7 млрд руб. Рентабельность по показателю выросла до 18,5% с 17,4% в предыдущем году. Выручка составила 404,4 млрд руб. Общий долг на 31 декабря 2025 г. достиг 387,2 млрд руб.
15 января по результатам допэмиссии в рамках перехода на единую акцию ТМК разместила 47,138 млн акций (4,5% от общего числа размещенных акций до процесса реорганизации). 12 января компания завершила присоединение восьми ключевых подконтрольных обществ.