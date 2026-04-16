Совет директоров ТМК рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2025 год

4 марта ТМК опубликовала отчет по МСФО за 2025 г. Скорректированный показатель EBITDA компании в прошлом году снизился на 19,2% и достиг 74,7 млрд руб. Рентабельность по показателю выросла до 18,5% с 17,4% в предыдущем году. Выручка составила 404,4 млрд руб. Общий долг на 31 декабря 2025 г. достиг 387,2 млрд руб.