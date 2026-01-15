Газета
Уставный капитал ТМК после перехода на единую акцию вырос на 4,5%

Ведомости

«Трубная металлургическая компания» (ТМК) по результатам допэмиссии в рамках перехода на единую акцию разместила 47,138 млн акций (4,5% от общего числа размещенных акций до процесса реорганизации). Об этом сообщает «Интерфакс».

12 января ТМК завершила присоединение восьми ключевых подконтрольных обществ к материнской компании. С 1 января Волжский трубный (ВТЗ), Первоуральский новотрубный (ПНТЗ), Северский трубный (СТЗ), Синарский трубный (СинТЗ), Таганрогский металлургический («Тагмет») и Челябинский трубопрокатный (ЧТПЗ) заводы, «ТМК трубопроводные решения» и Торговый дом ТМК стали филиалами компании.

Отмечалось, что присоединение дочерних обществ к ТМК позволит укрепить межзаводскую кооперацию, высвободить оборотный капитал, расширить возможности финансирования инвестиционных программ и увеличить конкурентные преимущества предприятий.

В августе 2025 г. акционеры ТМК утвердили переход на единую акцию путем присоединения восьми дочерних обществ к материнской компании. Владельцы бумаг, которые проголосовали против реорганизации или не принимали участия в собрании, могли предъявить акции к выкупу по цене 116,10 руб. за бумагу. Акции присоединяемых дочерних компаний обменивали на бумаги ТМК.

