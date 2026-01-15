Уставный капитал ТМК после перехода на единую акцию вырос на 4,5%

В августе 2025 г. акционеры ТМК утвердили переход на единую акцию путем присоединения восьми дочерних обществ к материнской компании. Владельцы бумаг, которые проголосовали против реорганизации или не принимали участия в собрании, могли предъявить акции к выкупу по цене 116,10 руб. за бумагу. Акции присоединяемых дочерних компаний обменивали на бумаги ТМК.