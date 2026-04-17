На Мосбирже возобновились торги акциями «Т-технологий» после сплита
На Московской бирже возобновились торги акциями «Т-технологий» после проведения сплита.
Количество бумаг на счетах выросло в 10 раз, но на объеме портфелей инвесторов дробление не отразилось.
В компании уточнили, что процедура не повлияла на регулярность дивидендов и их периодичность. Там напомнили, что рассчитывают увеличить сумму дивидендов на 20% в 2026 г. Ближайшая выплата в размере 4,5 руб. на акцию может прийти владельцам весной после одобрения акционеров.
По состоянию на 10:20 мск акции «Т-технологий» на торгах Мосбиржи подорожали на 2,15% и достигли 326,46 руб. за бумагу.
12 марта акционеры «Т-технологий» одобрили сплит акций в пропорции 1 к 10. Номинальную стоимость бумаг планировалось снизить с 3,6 руб. до 0,36 руб. за акцию, но их общее число при этом увеличить в 10 раз – с 268,27 млн штук до 2,68 млрд штук.
Последний день торговли акциями компании до дробления в биржевом стакане Мосбиржи был назначен на 10 апреля. В «Т-технологиях» сообщали, что процедура сплита акций не потребует от владельцев ценных бумаг дополнительных действий.