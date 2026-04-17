B2B-РТС провела IPO на 2,43 млрд рублей
Электронная торговая платформа В2В-РТС провела на Московской бирже первичное публичное размещение (IPO) акций на 2,43 млрд руб. Сумма включает зарезервированный пакет для стабилизации на вторичных торгах в объеме 15% от базового размера предложения.
Размещение акций прошло по верхней границе ценового диапазона 118 руб. за акцию. В результате IPO компания получила капитализацию в размере около 21 млрд руб.
Спрос со стороны институциональных и частных инвесторов превысил объем предложения по верхней границе ценового диапазона. Акционерами платформы стали широкий круг институциональных инвесторов и более 18 000 частных инвесторов.
После размещения доля акций в свободном обращении (free-float) составит 11,5% от акционерного капитала B2B-РТС без учета итогов стабилизации. Продающие акционеры в лице Cовкомбанка и финансовых инвесторов сохранят превалирующую долю в капитале компании.
6 апреля B2B-РТС объявила о намерении провести IPO акций с листингом на Мосбирже. 10 апреля платформа раскрыла ценовой диапазон размещения – от 112 до 118 руб. за бумагу. Сбор заявок состоялся с 10 по 16 апреля. Ожидалось, что объем размещения составит от 2,3 млрд до 2,4 млрд руб. в зависимости от итоговой цены размещения с учетом пакета для стабилизации цен.