B2B-РТС назвала ценовой диапазон IPO на Мосбирже
Торговая платформа B2B-РТС назвала ценовой диапазон первичного публичного предложения (IPO) акций на Московской бирже. Он составит от 112 руб. до 118 руб. за бумагу, что соответствует рыночной капитализации от 20 млрд руб. до 21 млрд руб.
Сбор заявок пройдет с 10 по 16 апреля. Ожидается, что объем размещения составит от 2,3 млрд руб. до 2,4 млрд руб. в зависимости от итоговой цены размещения с учетом пакета для стабилизации цен. Стоимость IPO будет установлена акционерами по итогам окончания периода сбора заявок.
Торги акциями на Мосбирже начнутся 17 апреля под тикером BTBR и ISIN RU000A104U43. Бумаги будут включены в котировальный список второго уровня площадки.
6 апреля B2B-РТС сообщила о намерении провести IPO акций с листингом на Мосбирже. В рамках размещения могут быть предложены бумаги, принадлежащие акционерам в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов. Размер пакета акций менеджмента не изменится. Продающие акционеры намерены предложить к продаже 11,5% акционерного капитала.
В2В-РТС – крупнейшая российская электронная торговая платформа для бизнеса и государства. Платформа объединяет площадку коммерческих закупок и IT-вендора B2B-Center, электронную площадку «РТС-тендер», лабораторию цифровых разработок ОТС, образовательный центр «РТС-академия» и цифровой сервис «Облачная логистика».