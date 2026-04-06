B2B-РТС объявила о намерении провести IPO на Мосбирже
Торговая платформа для бизнеса и государства ПАО «B2B-РТС» сообщила о намерении провести первичное публичное предложение (IPO) акций с листингом на Московской бирже.
В рамках размещения могут быть предложены бумаги, принадлежащие акционерам в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов. Размер пакета акций менеджмента не изменится. Совкомбанк собирается сохранить значительную долю в акционерном капитале платформы и продолжит участвовать в развитии ее бизнеса. Продающие акционеры намерены предложить к продаже 11,5% акционерного капитала.
B2B-РТС и акционеры примут на себя обязательства, ограничивающие размещение новых бумаг и отчуждение размещенных акций в течение 180 дней с начала публичных торгов. В рамках IPO будет структурирован механизм стабилизации на 30 дней со старта торгов.
Заявки на покупку бумаг можно будет подать через российских брокеров.
«B2B-РТС» – крупнейшая российская электронная торговая платформа для бизнеса и государства. В 2025 г. совокупный объем закупок на платформе составил почти 10 трлн руб. Ее используют более 45% государственных заказчиков и 65% крупнейших российских компаний-лидеров из различных отраслей экономики.