B2B-РТС объявила о намерении провести IPO на Мосбирже

В рамках размещения могут быть предложены бумаги, принадлежащие акционерам в лице Совкомбанка и финансовых инвесторов. Размер пакета акций менеджмента не изменится. Совкомбанк собирается сохранить значительную долю в акционерном капитале платформы и продолжит участвовать в развитии ее бизнеса. Продающие акционеры намерены предложить к продаже 11,5% акционерного капитала.