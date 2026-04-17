Акционеры «Мегафона» одобрили выплату дивидендов за 2025 год

6 марта «Мегафон» представил результаты за 2025 г. В прошлом году чистая прибыль оператора снизилась на 8,2% относительно предыдущего года и составила 41,3 млрд руб. Выручка увеличилась на 8,15% в годовом выражении и достигла 525,6 млрд руб. Роста вышло достичь благодаря расширению абонентской базы, увеличению потребления услуг мобильной связи и росту бизнеса в корпоративном сегменте.