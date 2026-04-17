Инвестиции

Выручка «Камаза» снизилась на 2,9% в 2025 году

Выручка ПАО «Камаз» по МСФО по итогам 2025 г. сократилась на 2,9% относительно предыдущего года и достигла 382,1 руб.

Чистый убыток компании составил 43 млрд руб. против прибыли 731 млн руб. в 2024 г.

9 февраля «Камаз» сообщил, что продажи грузовых автомобилей производителя в 2025 г. выросли на 9% в годовом выражении до 38 388 единиц. Рыночная доля компании в России за прошлый год показала рост с 18 до 33%.

15 апреля «Камаз» объявил, что в мае продолжит работать в стандартном пятидневном режиме после корректировки производственного плана. По данным компании, несколько успешно реализуемых проектов и заключение новых контрактов на поставку продукции позволили обеспечить полную загрузку производства в этом месяце.

В начале апреля производитель допускал сокращение рабочей недели до четырех дней на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России.

