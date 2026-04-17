Выручка «Камаза» снизилась на 2,9% в 2025 году
Выручка ПАО «Камаз» по МСФО по итогам 2025 г. сократилась на 2,9% относительно предыдущего года и достигла 382,1 руб.
Чистый убыток компании составил 43 млрд руб. против прибыли 731 млн руб. в 2024 г.
15 апреля «Камаз» объявил, что в мае продолжит работать в стандартном пятидневном режиме после корректировки производственного плана. По данным компании, несколько успешно реализуемых проектов и заключение новых контрактов на поставку продукции позволили обеспечить полную загрузку производства в этом месяце.
В начале апреля производитель допускал сокращение рабочей недели до четырех дней на фоне снижения продаж тяжелых грузовиков в России.