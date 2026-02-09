Продажи грузовиков «Камаза» в 2025 году выросли на 9%
Продажи грузовых автомобилей «Камаза» по итогам 2025 г. увеличилась на 9% по сравнению с годом ранее и достигли 38 388 единиц.
Рыночная доля компании в России за прошлый год продемонстрировала рост с 18% до 33%.
6 февраля «Камаз» опубликовал результаты по РСБУ за 2025 г. Чистый убыток производителя грузовиков за год вырос в 11 раз до 37 млрд руб. Убыток от продаж составил 22,9 млрд руб. по сравнению с прибылью в 909 млн руб. в 2024 г.
Валовая прибыль упала почти в 32 раза и достигла 757 млн руб. Выручка сократилась на 2,5% до 315,2 млрд руб. Процентные расходы составили 35,6 млрд руб. против 21,4 млрд руб. в предыдущем году.
23 декабря 2025 г. «Камаз» представил стратегию своего развития на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Компания планирует увеличить выручку до 977 млрд руб. к 2036 г. Доля экспорта должна достигнуть 17%. Цели предполагают ежегодный прирост выручки в среднем на 7,9% в течение следующих 10 лет.