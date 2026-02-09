Продажи грузовиков «Камаза» в 2025 году выросли на 9%

23 декабря 2025 г. «Камаз» представил стратегию своего развития на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Компания планирует увеличить выручку до 977 млрд руб. к 2036 г. Доля экспорта должна достигнуть 17%. Цели предполагают ежегодный прирост выручки в среднем на 7,9% в течение следующих 10 лет.