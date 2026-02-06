Чистый убыток «Камаза» по РСБУ в 2025 году вырос в 11 раз

На следующий день «Камаз» представил стратегию развития компании на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Согласно ей, планируется увеличить выручку до 977 млрд руб. к 2036 г. Доля экспорта к этому времени должна вырасти до 17%. Цели предполагают ежегодный прирост выручки в среднем на 7,9% в течение следующих 10 лет.