Чистый убыток «Камаза» по РСБУ в 2025 году вырос в 11 раз
Чистый убыток производителя грузовиков «Камаз» по российским стандартам бухгалтерской отчетности (РСБУ) по итогам 2025 г. увеличился в 11 раз и достиг 37 млрд руб.
Убыток компании от продаж составил 22,9 млрд руб. против прибыли в 909 млн руб. в 2024 г. Валовая прибыль в прошлом году сократилась почти в 32 раза и достигла 757 млн руб. Выручка снизилась на 2,5% до 315,2 млрд руб. Процентные расходы составили 35,6 млрд руб. по сравнению с 21,4 млрд руб. годом ранее.
22 декабря 2025 г. гендиректор «Камаза» Сергей Когогин заявил, что компания ожидает снижения продаж грузовых автомобилей примерно на 20%.
Он указал, что еще нет положительных сигналов о готовности рынка грузовиков к восстановлению. Рынок весь год переживал глубокий кризис. Причинами этого стали высокая ключевая ставка, инфляция, перенасыщенный рынок 2023 г. и затоваренные склады 2024 г.
На следующий день «Камаз» представил стратегию развития компании на период до 2030 г. с прогнозом до 2036 г. Согласно ей, планируется увеличить выручку до 977 млрд руб. к 2036 г. Доля экспорта к этому времени должна вырасти до 17%. Цели предполагают ежегодный прирост выручки в среднем на 7,9% в течение следующих 10 лет.